¡Kiko se casa!: así lo anunció en El Larguero ante la perplejidad del resto

Kiko Narváez desveló en El Larguero de este lunes que se casa. El jerezano, que este lunes cumplía 49 años, le contó a Manu Carreño su regalo más especial: “Un 'sí quiero".

“Se esperaba que el regalo me lo iba a hacer ella y al final se lo he hecho yo. Además se lo he metido en una chancla”, contaba el comentarista de la SER ante la incredulidad primero y alegría después del resto de sus contertulios. Kiko, que explicó que se casará “cuando se pueda”, ya que “hay que hacerlo en condiciones”, mostró su felicidad por el futuro enlace.

Las bromas y las risas no tardaron en llegar. Mientras Gustavo López le preguntaba si la que será su futura mujer había dudado, Kiko echaba balones fuera: “No, no, sin amenazas”. Además, contaba que Iturralde González le había mandado un meme de la niña del exorcista retorciéndose en la cama.

Y como no podía ser de otra manera, apareció el árbitro de la SER. “Te juro que he pegado un salto en la cama…”, le decía Iturralde entre risas, antes de espetarle: “Yo creía que tenías amigos, ¿no tienes un amigo que te diga, ‘pero chaval, piensa, recapacita’?”.

“Ahora entiendo, yo creía que era por el resultado el otro día en San Mamés, pero ahora entiendo tu perfil bajo durante el partido del otro día (…) Te juro que ya no cojo el sueño”, terminaba vacilando Iturralde.

Nuestra más sincera enhorabuena a Kiko y su futura mujer por su próximo enlace matrimonial, de parte de El Larguero y toda la Cadena SER.