Las amenazas, manual de reacción

No se amenaza. Quién nos iba a decir que teníamos que pedir estas cosas, pero no se amenaza. Y si hay una amenaza, no se duda del amenazado y se condena la amenaza. No se amortigua la condena con afrentas pasadas ni se utilizan adversativas ideológicas, que es un género muy pesado y muy hortera. En la vida no se puede amenazar y no se puede ser hortera. Y hay algo más. Respecto a la última amenaza, el sobre enviado por una persona diagnosticada de esquizofrenia que incluyó su nombre en el remite a la ministra Reyes Maroto. Hay amenazas y amenazas, y tres primeras son lo suficientemente serias como para publicitar la última. No se puede hacer ver a los ciudadanos que cualquiera puede hacer llegar un sobre con un cuchillo a un ministro y convertirse en la noticia del día. No se puede, como hizo el PSOE, anunciar este tipo de cosas en un mitin. No se puede pasarse el día entero dando entrevistas como hizo la ministra, ni posar para los fotógrafos con una foto del cuchillo que te han enviado. No es decoroso. Es contraproducente. Es una sobreactuación. Y además lo estás utilizando como argumento electoral cuando no es un argumento, ni es electoral.