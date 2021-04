McManaman señala a un jugador del Real Madrid como el responsable de lo sucedido ante el Chelsea

El Real Madrid empató a uno con el Chelsea en el encuentro de ida de las semifinales de la Champions, pero la sensación fue casi de victoria. Sobre todo al descanso. El equipo inglés fue muy superior en los primeros compases y solo la falta de efectividad en ataque le privó de una renta mayor.

Un hombre que sabe lo que es marcar en una final de la Champions con el Real Madrid, como es Steve McMananaman, ofreció su punto de vista acerca de lo sucedido en Bt Sport.

"Les he notado cansados, pero creo que es algo que les pasa cuando juegan así. Cuando tienen la baja de Mendy en el lateral, no a Sergio Ramos, porque no estuvo contra el Liverpool, pero si no está Mendy, ese puesto lo tienen que cubrir con Marcelo y Marcelo es un lateral izquierdo, pero ayer jugó como interior o mediocentro", señaló el inglés.

A lo que añadió: "Y por culpa de eso Kroos y Modric tienen que tapar ese hueco, y creo que cuando tienes que usar a dos jugadores para cubrir el puesto de otro... creo que Mendy y Ramos estarán de regreso la próxima semana y volverán a jugar con cuatro atrás y reforzar el centro del campo, porque así no han generado ocasiones".