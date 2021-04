El Real Madrid no pasó del empate ante el Chelsea (1-1) en el partido de ida en la semifinal de la Champions League. Un Chelsea muy superior físicamente se adelantó en el marcador, no obstante, Benzema puso el empate. El Sanedrín de El Larguero analiza el partido y opina sobre las posibilidades de los de Zidane.

Antonio Romero: "Al Chelsea le ha entrado el vértigo. Han pensado que les han tenido contra las cuerdas y no han conseguido más que el empate. Sabían que si bajaban el ritmo podía ser mucho peor".

Mario Torrejón: "He visto al equipo triturado físicamente, especialmente de medio campo en adelante. Y a la vuelta va a pasar lo mismo: son chavales que, además de ser muy buenos, van a aguantar el ritmo".

Jesús Gallego: "El Madrid se ha sobrepuesto en el juego de los veteranos. Parecía que iba a ser un vendaval, pero el Chelsea ha visto que después de 30 minutos de superioridad no les daba ventaja".

Julio Pulido: "Un equipo que podría haber ido perdiendo por 0-3, que parece que la eliminatoria va a estar sentenciada en media hora y por contra termina renaciendo, empatando y con vida: el Real Madrid".

Álvaro Benito: "El Chelsea ha mostrado sus virtudes. Había cierto escepticismo sobre ellos y yo creo que les ha faltado ambición e la segunda parte. Ha podido decidir la eliminatoria y ha dejado vivo al Real Madrid".

Las rotaciones de Zidane

Tras el esfuerzo físico ante el Chelsea, Zidane tendrá que decidir si rota para el encuentro liguero ante Osasuna en un momento crítico en la lucha por la Liga o, por el contrario, da descanso al once titular y releva la responsabilidad al resto del equipo.

Manu Carreño: "¿Cambiar el centro del campo? No sé cuánto más puede exprimir Zidane a Kroos - Modric - Casemiro. Les está sacando hasta la última gota".

Mario Torrejón: "Cuando quieres rotar, pero la cabeza no les da, no te queda más que aguantar el ritmo. En el momento crítico de la temporada no rotó porque no podía".

Jesús Gallego: "Todos sabíamos que iban a llegar así. Igual había que haber metido a Blanco en la primera vuelta contra el Cádiz".

"Va a ser fundamental la recuperación de Mendy y Valverde. Esa frescura que le dan los dos al equipo es lo que se veía que tenía el Chelsea y no el Madrid"

Julio Pulido: "¿Quién es el responsable de que Casemiro, Kroos y Modric lleguen fundidos a final de temporada? El año pasado hubo un parón que le dio aire a los jugadores. El Madrid se está dejando gran parte de sus posibilidades en la Liga por no rotar".

Álvaro Benito: "El resultado es bueno porque yo he visto peligrar la eliminatoria en la primera media hora y el Madrid se ha rehecho. Ahora tienen que mandar al balneario a los 11. Si repite ese equipo ni compites bien el fin de semana ni la semana que viene".

"No veo tan lejos al Real Madrid si no repite los errores. En la primera parte ha favorecido las virtudes del rival".