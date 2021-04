Manu Carreño: "Me sorprende bastante que a día de hoy el Barça no le haya hecho una oferta a Messi"

Este martes, Marcelo Bechler, periodista brasileño que adelantó que Neymar ficharía por el Paris Saint-Germain, ha avanzado que el cuadro parisino le ha puesto encima de la mesa a Leo Messi una oferta por dos años con opción a un tercero.

EXCLUSIVO! 🔥 Em apuração do nosso repórter @marcelobechler, o PSG toma a frente na corrida por Lionel Messi e já apresentou um contrato de DOIS ANOS com mais um opcional! E aí, será que veremos o craque com uma nova camisa dessa vez? #PSG #Messi pic.twitter.com/Ltc4VOg6L4 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 27, 2021

El carioca nos lo explicaba poco más tarde en 'El Larguero'. "Me llama la atención que el PSG sea capaz de hacer una oferta así sin vender aun a Mbappé. Han renovado a Di María, a Keylor Navas... si no venden a Mbappé y están tan confiados de que pueden fichar a Messi... económicamente dicen que es inalcanzable lo que le ofrecen, es algo que me llama la atención".

"¿Neymar y Messi juntos el año que viene? Cada día pienso una cosa, pero creo que al final Messi se va a quedar en el Barcelona. A mí me consta que por la edad de Messi, el City ha salido de la carrera por el fichaje", explicó.

Por su parte, Manu Carreño contó la información que maneja acerca del futuro del argentino: "Lo que más me sorprende es que a día de hoy, 28 de abril ya, el Barça no le ha hecho aun una oferta a Leo Messi. Me sorprende bastante que desde que Laporta ganó las elecciones del Barça no se hayan sentado para ponerle encima de la mesa una oferta a Messi. Es evidente que el Barça está de auditoría, pero en el City no están de auditoría y en el PSG no están de auditoría. Desde el entorno de Messi ni confirman ni desmienten la oferta del PSG, se limitan a decir que Messi tiene en la cabeza jugar el siguiente partido, lo cual ya me parece bastante significativo. El resto de clubes no van a estar esperando a que acabe la auditoría el señor Laporta".