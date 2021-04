Jesús Frías, director del estudio de la segunda dosis de Pfizer-AstraZeneca: "Tendremos resultados en 15 días"

Todavía no se sabe que va a pasar con los menores de sesenta años a los que ya pusieron una dosis de AstraZeneca, porque ahora solo se suministra a los que tienen entre 60 y 69 años. Cinco hospitales participan en un ensayo clínico que se llama 'Combivacs', en el que se verá si se puede administrar una segunda dosis de Pfizer a los que ya tienen una primera dosis de Astrazeneca. Jesús Frías es el director de este ensayo y hablamos con él en Hora 25 con Pepa Bueno.

Resultados del estudio en 15 días

El estudio que hemos diseñado desde el ISCIII y los hospitales pretende tener resultados en 15 días, hacia finales de mayo podríamos tener evidencias de que la segunda dosis de Pfizer produce un incremento de la protección a quienes tienen la primera de AstraZeneca.

Yo creo que la segunda dosis de AstraZeneca, en general la vacuna de AstraZeneca y la de Janssen es una vacuna claramente favorable en cuanto al balance de beneficios-riesgos. Hay que imaginarse que probablemente hasta que no esté vacunado un enorme porcentaje de la población mundial no estaremos todos protegidos. Cuanto más sepamos de si se puede mezclar o no vacunas, más podremos avanzar.

En Europa ya hay un estudio en marcha en Reino Unido con estas características. Mezclar vacunas entre sí o añadir la vacuna rusa. En Europa se ha formado un grupo para investigar y priorizar el uso heterólogo de vacunas, es decir, evaluar el efecto de mezclar vacunas.

El orden es importante, pero no es porque sea fácil, sino porque en la medicina moderna hay que demostrar las cosas. Eso habrá que demostrarlo también. No pasa nada si se retrasa la segunda dosis de AstraZeneca, el efecto máximo se consigue en la duodécima semana.

No muy frecuentemente se han mezclado vacunas, no es lo habitual. Asociar medicamentos de distinta índole sí que es lo normal.