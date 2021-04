Una ciudad en campaña

En Pontevedra no tenemos ex. Está prohibido por el Ayuntamiento; allí la figura jurídica del ex no está reconocida por el reglamento municipal. Por eso está toda peatonalizada, porque nos podemos encontrar todo el rato. Pero si me permites ponerme serio por primera vez en cinco años, y a propósito del hecho diferencial madrileño que promueve en campaña Ayuso, si Madrid ha sido siempre la ciudad de todos es porque todos los que vienen a vivir aquí sienten que están en su casa. Ni mejor ni peor que en casa. Me apropio de algo que dice Trapiello en su libro Madrid: hacemos con nuestro barrio nuestra propia ciudad. Por supuesto que al ser más grande hay diferencias, pero lo que de verdad la hace diferente es que es común a todos. Es una ciudad que con el tiempo consigue parecerse a la nuestra. Lo valioso de Madrid es que aquí no se da, o no se daba, la matraca con Madrid. Hoy decía mi colega Juanma Lamet: la singularidad de Madrid es que no hay singularidad. No es poco. Que siga así.