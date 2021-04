José Bono: "A mi Vox no me pone, pero hay que echarles con votos, no a ladrillazos"

Casi una treintena de exministros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, con el presidente a la cabeza, han querido este miércoles sumarse a su campaña de Ángel Gabilondo con una carta de apoyo al que fuera exministro de Educación con Zapatero de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid.

Junto al expresidente Zapatero, apoyan a Ángel Gabilondo una serie de nombres que han ocupado variadas áreas de gobierno y que representan a varias generaciones y familias políticas del PSOE. Entre esos nombres está el del expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, José Bono, que ha estado este miércoles en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Han pasado muchas cosas. Acabó el bipartidismo y hemos caído en una especie de 'bloquismo' (de bloques) que son difíciles para la convivencia y los extremos están marcando el debate de la vida política. Las soluciones nunca pasan por los extremos. Los asesores de los extremistas quieren guerra. Yo les diría que se fueran a un descampado. Tensar la cuerda... No hay que exagerar. No hay que jugar con fuego. Es verdad que recibir balas en un sobre no es comparable con los asesinatos de ETA, pero tensar la campaña y la vida política de esa manera... A mi Vox no me pone, pero hay que echarles con votos, no a ladrillazos. Me parecen igual los que llevan adoquines a Vallecas que los que protestan en el chalet de iglesias. Creía que habíamos ganado un espacio grandísimo para la moderación, para respetar...

No me quiero poner en esa hipótesis (la de un gobierno de PP y Vox). Se que lo dan como probable pero lo que me parece urgente es volver a unir a los madrileños. La única argamasa que une es el respeto al discrepante. La moderación es una argamasa que ayuda. Miro a Gabilondo, que es mi candidato y al que he votado por correo y nadie le ha regalado sus estudios ni su saber estar. Hace dos años le ganó al PP por 200.000 votos. ¿Es más torpe ahora Gabilondo que hace dos años? En gran medida se están usando las palabras como si fueran puños. Se está dando pienso de comer a las mentes más animales y enloquecidas.

Las ideas no hay que usarlas a puñetazos. Ser antimonárquico no te convierte en republicano, del mismo modo que ser antifascista no te convierte en comunista. Creo que tendríamos que decir a los extremos que no nos gustan y que la sociedad se moderase. Creo que en este momento, la moderación, la ejemplaridad... Eso se llama Gabilondo.

No se de la encuesta que usted me habla. El que Más Madrid suba no crea que pienso que es en detrimento del PSOE, sino de Podemos. El día 4 da la impresión de que Más Madrid, la parte no comunista de Podemos, le va a ganar en votos. Más Madrid lo que debería pensar es en la casa común de la democracia, del buen gobierno progresista, que es el PSOE.