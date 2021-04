Cinco días le quedan a la campaña electoral para los comicios autonómicos de Madrid, cinco días que se nos van a hacer muy largos, a todos, a los ciudadanos y a los propios candidatos que llevan ya muchos días metidos en un bucle argumental condicionado por lo que pasó en el debate de esta casa, de la SER, del viernes y por las amenazas a los candidatos. Las últimas, de la noche, otras dos cartas con balas. Esta vez destinadas a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y a la dirección de la Guardia Civil. Las dos han sido interceptadas en Correos, y las dos han merecido la condena de todas las fuerzas políticas, esta vez sin excepción, pero con algún pero.

Y así estamos, entre condenas, entre la vida a la madrileña, el cordón sanitario a la ultraderecha, y las últimas encuestas publicadas, hoy es el último día que puede hacerse. Todos los sondeos mantienen la tendencia, el punto de inflexión que pareció ser el debate del viernes no se traduce en un relevante movimiento en los votos. La victoria sin paliativos de Isabel Díaz Ayuso parece asegurada, aunque insuficiente para gobernar. Va a necesitar a Vox y de ella, de Ayuso, dependerá el papel que quiera darle en los dos años de legislatura y de la izquierda puede depender también dejar a la ultraderecha en la irrelevancia. Ayuso les lanzó ayer el guante para que la apoyen si no quieren dar protagonismo a la ultraderecha. Hasta ahora la respuesta es negativa, prefiere la izquierda seguir hablando del cordón sanitario, aunque realmente no hay mejor cordón que convertir a Vox en un partido irrelevante.

Estos son pues los debates para estos cinco días de campaña que todavía quedan, veremos si algo se mueve hasta el martes que viene.

Y un recuerdo en esta portada. El recuerdo para dos periodistas David Beriain y Roberto Fraile, asesinados ayer mientras trabajaban en Burkina Faso. Dos periodistas que nunca renunciaron a estar en los sitios para contar las cosas que cada vez son más difíciles de contar. Dos periodistas que dignifican esta profesión tan tendente a la autodestrucción y últimamente en el centro del debate político, señalados, demasiado a menudo, por los políticos a los que incomodamos. Qué mezquinas y qué ridículas parecen hoy este tipo de broncas comparadas con lo que ellos hacían. Sin su trabajo, que permitía conocer esas realidades que se quieren mantener ocultas, este mundo sería mucho peor.