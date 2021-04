El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, fue expulsado con una roja directa durante el partido contra el Granada. El equipo culé se quedó sin entrenador en la banda después de que el holandés tuviese una conversación con el cuarto árbitro. Tras el partido, Koeman aclaró lo sucedido.

"No he dicho nada malo de él, no he insultado ni nada. Es increíble que me saquen la tarjeta roja. Si el cuarto árbitro quiere ser protagonista de la noche, gracias. Vamos a ver, no sé qué van a poner en el acta, pero si van a poner cosas que no he dicho, voy a tener que hacer algo", explicó.

"Había jugadas que hemos comentado, y él me ha contestado de una manera que me ha faltado al respeto. Si no me insultas, si no hablas cosas malas del arbitraje, no es falta de respeto. Una vez más no entiendo", añadió.