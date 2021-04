'Earwig y la bruja': Ghibli no consigue mantener su espíritu

Studio Ghibli es uno de los estudios de animación más importantes y reconocidos del mundo. Con sede en Japón, a su espalda lleva más de treinta y cinco años de trabajo y títulos como ‘Mi vecino Totoro’ o ‘El viaje de Chihiro’. Su forma de tratar la animación es tan peculiar que es sencillo adivinar cuándo una película lleva su sello, pero los años pasan y, como todo, la animación también ha evolucionado. Si ya llevábamos años viendo a Disney o a Pixar trabajando con CGI, es en este 2021 cuando Studio Ghibli ha decidido dar el paso y probar suerte con este estilo más técnico y actual.

La expectación estaba servida. Si algo tiene Ghibli es una amplia legión de seguidores que devoran con gusto cada una de sus obras y el estreno de su primera película animada totalmente por ordenador era de lo más esperado. ‘Earwig y la bruja’ está dirigida por Goro Miyazaki y es una historia ideada por su padre, el mítico Hayao Miyazaki, que se basó en un cuento de Diana Wynne Jones.

La película persigue a Earwig, una niña que siendo un bebé fue abandonada y dejada a las puertas de un orfanato sin más compañía que una cinta de radiocasete. Pasan los años y Earwig se ha convertido en una niña traviesa, inteligente y muy curiosa que adora vivir en el orfanato y sabe ganarse el favor de la gente. Pero su vida cambiará cuando una pareja llegue al hospicio con el objetivo de adoptar a un niño y elijan, como era de esperar, a nuestra protagonista. Al llegar a la casa de su nueva familia, Earwig no solo descubrirá que Bella Yaga (así se llama la supuesta madre) es una bruja, sino que la ha adoptado para que sea su ayudante, o más bien, su criada. A partir de entonces comienza una historia que sumirá en varias aventuras a esta pícara niña y le descubrirá el poder de una magia que le queda más cerca de lo que pensaba.

Este primer experimento de Ghibli con el CGI tiene como resultado una historia familiar, entretenida y con varios toques de humor de la mano de Earwig y sus múltiples intentos por captar la atención de sus padres adoptivos. Y aunque uno de los mensajes principales sea que la magia no es capaz de dártelo todo, la película queda incompleta a muchos niveles. Paralelamente a esta historia de Earwig y sus múltiples aventuras, se nos presenta otra trama a través del uso de flashbacks sobre un grupo de música compuesto por brujas. Evidentemente, ambas líneas de acción están relacionadas, pero no terminan de encajar: cuando la película por fin consigue atrapar al espectador, acaba de forma un tanto repentina y sin dar un gran final a la historia.

A pesar de lo que haya podido convencer o no la propuesta, la verdadera polémica se encuentra en si el mítico estudio ha acertado dando un paso al frente y subiéndose al carro de las nuevas tecnologías, o si por el contrario, esa decisión supone una traición a su historia. Cierto es que este experimento no intenta imitar en ningún momento a otros grandes estudios como Pixar o Disney y que conserva parte de su sello, pero también es entendible que a los fans acérrimos de las películas de Hayao Miyazaki no les termine de convencer la propuesta. Por lo pronto, las críticas recibidas no son del todo favorables y prácticamente todas se hacen eco de una “pérdida” del espíritu que Ghibli ha estado mostrando hasta ahora.

Dejando atrás las comparaciones con el resto de películas del estudio, ‘Earwig y la bruja’ es una buena ocasión para asistir con niños a las salas de cine. Habrá que ver qué dirección toma a partir de ahora el mítico estudio y si decide seguir experimentando con el CGI o, si por el contrario, decide quedarse en la animación tradicional que tantos éxitos les ha dado previamente.