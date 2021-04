Tras varios meses de incertidumbre, Leo Messi ha tenido el primer acercamiento con Joan Laporta en una reunión en la que estaba también su padre y representante, Jorge Messi. Todo apunta a que el argentino ha iniciado una hoja de ruta por la que poder renovar con el FC Barcelona.

Por otro lado, Diego Pablo Simeone ha cumplido este miércoles 51 años y su equipo depende de un hilo por el que se podría escapar la Liga. De momento, los azulgranas pueden ponerse líderes si ganan este jueves el partido aplazado contra el Granada.

Además, el regreso del público a los estados de fútbol en España es ya casi una realidad. Gobierno, CSD, LaLiga y los clubes están esperando a que Sanidad dé la luz verde.

Nuestros mejores expertos de El Sandrín analizan estas noticias y muchas más en El Larguero de Manu Carreño:

PSG 1-2 Manchester City

Antonio Romero: “La sensación de peligro ha sido casi siempre del PSG. Guardiola ha hecho un flaco favor al equipo poniendo a De Bruyne de delantero centro. Ha sido una parte para cada equipo. Mbappé no ha aparecido en todo el partido. No me precipitaría en decir que la eliminatoria está resuelta”.

Miguel Martín Talavera: “Muchas veces queremos ver lo negativo, cuando hay que ver lo positivo. El PSG ha sido un equipo muy serio en la primera parte. El City se ha hecho fuerte en el centro del campo y ha dominado la segunda parte. Ha sido un partido entretenido y el empate habría sido lo más justo”.

Sique Rodríguez: “Mbappé ha tocado menos balones que los dos porteros juntos. No sabemos qué va a pasar, pero sí que Guardiola quiere la Champions con el City como sea. A este Manchester le puede pasar como a España: que nunca pasaba de cuartos y luego ganó”.

Manu Carreño: “Mbappé, o tiene el partido y te machaca o no lo tiene”.

¿Es mejor Zidane o Guardiola?

Manu Carreño: “Para mí, Guardiola es el mejor entrenador del mundo, pero no es lo mismo tener a Xavi, Iniesta, Busquets, que no tenerlos”.

Antonio Romero: “Para empezar, Guardiola lleva más que Zidane, la carrera de fondo es mejor. El propio Zidane ha dicho que Guardiola es mejor que él. Para comparar las carreras habrá que esperar a que Zidane salga del Real Madrid y ver lo que es capaz de hacer en otros equipos. Creo que el Bayern firma a Guardiola para ganar la Champions y no la ganó. Y el City igual y de momento, tampoco la ha ganado”.

Jordi Martí: “Decimos siempre de Guardiola que es el mejor entrenador de la historia de fútbol por partidos como éste, por cómo le ha dado la vuelta en el descanso”.

Miguel Martín Talavera: “La comparación queda coja. Para poder hacerlo de una forma real habrá que ver lo que hace Zidane fuera del Real Madrid”.

Javier Matallanas: “Se les puede comparar, pero es mejor entrenador Guardiola. Lo que aporta Pep al fútbol es aún mucho más que lo que aporta Zidane, que es mucho también. Cómo te remonta el partido, cómo le mete velocidad e intensidad al partido, es que muere el partido con un córner para el City, nunca se repliega e insiste en atacar. Así es Guardiola y su obsesión por el fútbol de ataque. Ahora es más vertical que cuando estaba en el Barça. Di Stéfano decía que una silla la destruye cualquiera, pero hay que hacer una silla bonita”.

Sique Rodríguez: “Zidane es un buen director de orquesta, pero Guardiola es Mozart. A mí me gusta Zidane, mucha gente lo infravalora, pero es mejor entrenador de lo que algunos creen. Guardiola en el Bayern también jugó muy buen fútbol, no solo son los títulos en la vida, sino pasárselo bien”.

Primera reunión Laporta-Messi por la renovación

Manu Carreño: “A Messi le ha cambiado la cara con Laporta, veremos si es suficiente. Leo quiere saber quién va a liderar el equipo, si van a cambiar de entrenador, etc. El argentino va a decidir si se queda en el Barça cuando acabe la temporada”.

Adrià Albets: “Fuentes del Barça reconocen que se está trabajando para que Messi se quede. Hablan de buenas sensaciones y son optimistas”.

Sique Rodríguez: “La auditoría va a tardar un poco más de seis semanas, a finales de mayo se sabrá. Laporta quiere hacer llegar a Messi que en el club le aprecian. Habló con Antonela y propuso que las mujeres fueran a la final de Copa, pero no viajaron por las limitaciones del partido. El presidente cuida más el entorno de Messi que lo que hacía Bartomeu. Estoy convencido de que, si el Barça pudiera, enviaría a Griezmann y a Dembelé o a Coutinho al PSG”.

Antonio Romero: “El Barça ha hipotecado su economía por la renovación. El club ha puesto económicamente toda la carne en el asador para que Messi esté contento. Pagarle 150 millones de euros a Messi hipoteca el futuro económico del Barça”.

Jordi Martí: “Messi se sintió engañado muchas veces por Bartomeu. La oferta de Laporta está muy bien armada, serían 10 años en el Barça y, además, tiene un plus, que él se sienta director de orquesta y que apadrine a chavales que crezcan con él. El futuro económico del Barça es gracias a Messi”.

Miguel Martín Talavera: “Entiendo que el Barça haga un esfuerzo para que continúe Messi, pero hay que abrir los ojos. Si esto te va a condicionar la situación del club, esto hay que planteárselo. Es un jugador que por mucho que haya sido el mejor de la historia, ojo si te condiciona económicamente como lo ha hecho esta recta final. Esto tiene que planteárselo el Barça, si tiene que tirar de nostalgia de lo que ha representado en el club”.

Javier Matallanas: “No solo son los diez años que le ofrecen a Messi, y los fichajes importantes no es Haaland, porque Neymar iba a renovar también ¿y quién la frena? ¿Laporta? Esa posibilidad está sobre la mesa”.

Marcelo, elegido para una mesa electoral

Manu Carreño: “Algún madridista puede flipar al encontrarse a Marcelo en estas elecciones de la Comunidad de Madrid el 4 de mayo.

Antonio Romero: “Al final se arreglará y no tendrá que ir a la mesa, terminará viajando a Londres. Pero ayer es verdad que el partido le atropella, le pasa el Chelsea por encima. Los ataques van todos por su lado y Tuchel lo huele”.

Javier Herráez: “Valverde está en el límite, lo normal es que pudiera estar. Me dicen que lo mejor es que se encuentra bien. Ramos es muy difícil que llegue. Las renovaciones siguen todas ahí. Y Ramos ya contamos que él sí está dispuesto a rebajarse el sueldo, así se lo dijo al club”.