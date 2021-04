Un entrenador español de fútbol, obligado a abandonar la India por la COVID: "Pensé que había un atentado"

La pandemia del coronavirus está azotando especialmente a la India. Han pasado de 12.000 casos diarios hace un mes a 300.000 en la actualidad. En las últimas 24 horas se han producido 3.293 muertes. En Nueva Delhi, capital del país con más de 21 millones de habitantes, ya no quedan camas de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) libres y no solo eso, sino que están rechazando pacientes porque no pueden atender a más población, hasta el punto de que el hospital se ha quedado sin oxígeno.

Juan Ferrando, de 40 años, es un entrenador internacional que dirige el banquillo del Football Club Goa de la Superliga de India, el primer equipo que juega la ‘Champions asiática’.

El técnico fue obligado a abandonar el país ante la situación que están viviendo y el aumento de casos por la COVID: "Está siendo todo un caos, jamás he visto una situación así. Hemos podido salir del estado de Goa, pero han cerrado todo completamente. Ahora hemos estado en la capital de Nueva Delhi y es que es una barbaridad", ha comenzado diciendo en El Larguero de Manu Carreño.

"En principio, nos iba todo normal. Sabíamos que íbamos a jugar el partido y que tras las elecciones del 2 de mayo en el país iban a cerrar la ciudad. Pensaríamos que llegaríamos hasta el final. Pues esta semana, en la 'burbuja' del hotel que estamos, nos desplazamos al estadio para hacer una rueda de prensa. Y en mitad de una pregunta, entró mi jefe de prensa y me dijo “esto se ha acabado, sal corriendo”. Pensé que había pasado algo con mi familia o que podía haber un atentado. Me dieron 10 minutos para recoger la habitación del hotel y solo pude llevar conmigo lo fundamental. Marché en un taxi y he tenido la suerte de coger el último vuelo. Pero bueno, estamos cruzando dedos de que podamos salir del país porque lo van a cerrar bastante pronto", ha lamentado.

Juan Ferrando, en uno de sus partidos / GETTY IMAGES

El entrenador lo único que desea ahora mismo es poder salir del país: "Esto se va a cerrar y no tiene muy buena pinta".

Goa es una zona turística, "algo como Benidorm y la zona de Málaga", ha dicho Ferrando. "En enero y febrero parecía que no había COVID. Fue un error abrir las playas y permitir cosas como las bodas con tanta gente, casi 600 personas en los hoteles se juntan para celebrarlo", ha detallado.