Robert Pires: "Si Mbappé se va al Real Madrid va a tener más oportunidades de ganar más títulos"

El PSG - Manchester City. "He visto dos caras del Paris Saint-Germain. En la primera parte muy bien, ha jugado casi perfecto y no sé qué ha pasado en la segunda parte. Creo que el City jugó con más agresividad y mucha posesión. Físicamente el PSG no ha podido aguantar más"

Análisis de la eliminatoria. "Lo veo muy complicado para el PSG. El City está muy bien, hay que jugar la vuelta, pero viendo el partido de esta noche hay mucha diferencia entre los dos en el tema físico. Si no estás a tope es complicado llegar a la final de la Champions"

Pronóstico para la final. "Veo al Madrid, eso seguro. Me gusta el Madrid y sobre todo mi amigo Zidane. Ojalá que llegue hasta la final. Si tenemos que apostar con lo que vi hoy, el City tiene un equipo más fuerte y con más experiencia y creo que van a estar en la final"

El Villarreal - Arsenal. "En los dos partidos, tanto en la ida como en la vuelta, el Villarreal fue mejor que nosotros. Jugaron muy bien los dos partidos, pero fue clave Jens Lehmann que paró el penalti a Riquelme"

El penalti de Riquelme. "Recuerdo que cuando lo iba a tirar yo pensaba que iba a marcar, con la calidad que tenía pensaba que lo marcaba al 100%. Y pensaba que en la prórroga no ibamos a aguantar porque físicamente estaban mejor que nosotros. Pero Lehmann paró el penalti y eso nos salvó y fuimos a la final contra el Barça".

Su fichaje por el Villarreal. "Cuando vas a firmar a un nuevo club hay que tener feeling. Ya antes del partido estuve hablando con el presi y con Pellegrini, pero no había tomado aun la decisión. Yo tenía la oportunidad de jugar en la liga española y como mi mamá es española, para mí era importante jugar en el país de mi madre. Al final estuve cuatro años en el Villarreal y lo disfruté mucho".

¿Pudo fichar por el Real Madrid? "Sí, al 100%. En el año 2000, tras la Eurocopa, tenía la opción de fichar por la Juve, el Madrid y el Arsenal y me decanté por el Arsenal porque me llamó Wenger. Pero sí, estuvo a punto de firmar por el Real Madrid. Lo que quería el Madrid era poner a Figo en la banda derecha y a Pires en la izquierda. Era el sueño del Madrid, pero yo me fui en dirección a Londres".

El partido de este jueves. "Mi sensación es que estoy muy contento, he jugado en los dos equipos y que estén en las semifinales quiere decir que juegan muy bien al fútbol. Uno de los dos va a ir a la final y eso me pone muy contento. Me da igual quien pase la verdad. Si te dan tanto cariño como yo he recibido, contento por donde ha llegado el Villarreal en Europa. Lo veo igualado pero creo que el Villarreal tiene algo de ventaja porque tienen a Unai Emery, esa competición le gusta mucho, la ha ganado cuatro veces. Unai tiene algo con esa competición".

El futuro de Mbappé. "Todo la gente lo ve el año que viene en el Real Madrid, depende de lo que pase en esta Champions League. Creo que es un jugador que quiere ganar títulos. Ojalá lo gane con el PSG, pero si se va al Real Madrid, va a tener más oportunidades de levantar más copas. No sé si va a ser para el próximo verano pero seguro que se va a ir al Madrid, eso seguro".

El futuro de Messi. "No sé lo que va a pasar, pero yo lo imagino en el Barça. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas que tenemos actualmente. Creo que Messi es un jugador para empezar y para terminar su carrera en el Barça".