Robert Pires charló con Manu Carreño este miércoles por la noche en la previa del duelo entre el Villarreal y el Arsenal de semifinales de la UEFA Europa League. El francés jugó aquella mítica eliminatoria entre ambos conjuntos de semifinales de la Champions en el año 2006.

Durante la charla, además de recordar aquella famosa eliminatoria marcada por el penalti fallado por Juan Román Riquelme, también desveló lo cerca que estuvo de recalar en el Real Madrid antes de aterrizar en Londres.

"¿Si pude fichar por el Real Madrid? Sí, al 100%. En el año 2000, tras la Eurocopa, tenía la opción de fichar por la Juve, el Madrid y el Arsenal y me decanté por el Arsenal porque me llamó Wenger. Pero sí, estuve a punto de firmar por el Real Madrid. Lo que quería el Madrid era poner a Figo en la banda derecha y a Pires en la izquierda. Era el sueño del Madrid, pero yo me fui en dirección a Londres