L.A. estrena 'Judy' en Fuego y Chinchetas

A finales de 2018, el camino de L.A. tomó otro rumbo y el corazón de muchos de sus seguidores latió apenado mientras la banda parecía difuminarse en lo que a priori era su gira de despedida. Sin embargo, ese "adiós" fue un "hasta otra" y ese culto que existe hacia el grupo sigue ferviente. Durante ese lapso de tiempo, Luis Albert Segura, líder de la formación, no dejó de lado la música y lanzó Amenaza Tormenta, su primer trabajo en solitario con el que viró hacia el español y con el que se volvió más familiar (aquí lo cuenta en nuestro programa). Ese cambio de chip quizás es el mismo que el que le ha hecho regresar al regazo del grupo que le vio crecer como artista. L.A. regresa este 14 de mayo con Evergreen Oak, su quinto disco, y desde Fuego y Chinchetas estrenamos el lyric video de su último adelanto titulado Judy.

Una canción que habla de recuerdos, de personas que aunque ya no estén a nuestro lado siempre nos cuidarán. "Siempre supimos que no nos dejarías solos", dice la breve pero intensa letra que ha escrito Luis A. Segura y que canta junto a su mujer Patricia de los Ángeles, una preciosidad de voz que suena como bien dice su apellido. Juntos se entrelazan como las ramas del árbol que sirve de fondo para el vídeo (también grabado por Patricia) que estrenamos en la SER. La naturaleza será participe de este nuevo disco de L.A., desde la boscosa portada hasta su origen, y es que el músico mallorquín ha llevado a cabo un experimento donde ha unido familia, exilio y montaña en la creación y grabación de Evergreen Oak.

Si en septiembre de 2020 decidió despertar L.A., el 1 de octubre ya estaba entrando a vivir en un refugio de la Sierra de la Tramontana de Mallorca con su familia. Todo por y para el disco. Con lo justo para vivir, un ordenador y unas guitarras, Luis A. Segura ha registrado la naturaleza, el aire limpio y las emociones en doce canciones que completan este quinto álbum del grupo. "Lo único que tenía claro para el sonido del disco era que sonara natural. Aunque sobreprodujera algunas canciones incluyendo multitud de instrumentos, orquestaciones, etc., mi deseo era que siempre prevalecieran la guitarra y la voz, con la intención de que fuese fácil de distinguir que la canción se compuso con un único instrumento, manteniendo así la pureza de este proceso", explica sobre un trabajo del que dice que es uno de los procesos creativos más fructíferos de toda su carrera. Hasta le recuerda a aquellas canciones que grabó de adolescente en casa de sus padres. L.A. vuelve con un viaje entre pinos y encinas, entre claroscuros, sobras y luces, entre olor a tierra húmeda y aire fresco.

Portada de 'Evergreen Oak' / L.A.

I bet you’re holding hands upon us Judy

I guess you’re taking good care of us

We always knew that you wouldn’t leave us

Alone

Alone...

I bet you’re holding hands upon us Judy

I guess you’re taking good care of us

We always knew that you wouldn’t leave us

Alone

Alone…

I bet you’re holding hands upon us Judy

Judy

Judy…