¿Qué música escuchan los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid?

A estas alturas de campaña ya conocemos las propuestas de cada partido o, al menos de los que las hayan querido exponer, y también conocemos bien el talante con el que se presentan a estas elecciones en la Comunidad de Madrid. En Fuego y Chinchetas hemos querido descubrir una de sus facetas más reveladoras pero a la vez más desconocidas de los candidatos: qué música escuchan cuando están a punto de salir a un debate, de dar un mítin o cuando quieren desconectar de todo al llegar a casa. Alguno se atreve incluso a tocar algún instrumento y la presidenta actual de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es tan fan de un grupo que hasta lleva un tatuaje con la portada de uno de sus discos.

Ayuso: tatuaje de Depeche Mode y Julio Iglesias en campaña

En el antebrazo izquierdo de Isabel Díaz Ayuso hay una rosa tatuada, concretamente una que se parece mucho a la portada de Violator (1990), el álbum más popular de Depeche Mode, su banda favorita desde los 12 años. El año pasado felicitó al cantante de la banda británica, Martin Gore, a través de Instagram y compartió entonces una foto junto a él de hace unos años.

La música española de esa época, los años 80 y 90 también le encanta. Uno de sus grupos favoritos es Los Secretos, de hecho, el último concierto al que asistió antes de la pandemia fue uno de ellos en el WiZink Center. También le encanta Mecano y últimamente escucha mucho a Julio Iglesias.

Gabilondo: de clásica a Rozalén pasando por Calexico

El equipo de Ángel Gabilondo dice que es un "melómano" que escucha "de todo un poco". Es fácil imaginárselo un sábado por la mañana en el Auditorio Nacional pero, aunque le gusta la música clásica y la escucha a menudo, quizá sea más probable verle en un concierto de Calexico, como el que la banda de Arizona dio junto a Depedro en Las Noches del Botánico en 2018. Compagina ese lado más indie con artistas como Rozalén. Nunca hay que fiarse de las primeras impresiones.

Edmundo Bal: un rockero con una debilidad

Con toda probabilidad, Edmundo Bal escuchó Autopista, antes del debate de la Cadena SER. El tema de Loquillo que le acompaña desde hace años y le da fuerzas para afrontar cualquier día decisivo. 'El Loco' es su cantante preferido pero AC/DC, Deep Purple, Guns and Roses y Metallica forman parte también de su banda sonora. Está convencido de que el mítico concierto de los Rolling Stones en el Vicente Calderón le dio la energía necesaria para aprobar la oposición y nunca olvidará cuando llevó a sus hijos a ese mismo estadio a ver a AC/DC.

De las cerca de 5.000 canciones que he escuchado en Spotify en 2019 las dos primeras son Cadillac Solitario y Autopista. También Feo, Fuerte y Formal.

Nunca hice un examen, un discurso o un mitin sin oír antes Autopista. Y en 2019 llevo 3 campañas electorales.

Gracias, Loco. — Edmundo Bal (@BalEdmundo) December 7, 2019

Pero como todos los rockeros tiene una debilidad inconfesable, Raphael, y pidió que sonara Seven Nation Army, de The White Stripes, en todos sus actos. Le gusta mucho la música y lo ha intentado con la guitarra pero no se le dio bien. Un día su mujer le apuntó a clases de batería por sorpresa y, a pesar del susto inicial, ahora disfruta mucho con ese instrumento.

Mónica García: gustos peculiares

En los mítines de Mónica García suenan canciones que han hecho simpatizantes. Entre sus canciones preferidas están Como yo te amo (Niños Mutantes), London Calling (The Clash) o So payaso (Extremoduro). Pero una de sus debilidades es un grupo bastante peculiar: Racalmuto, la única formación en Europa con un repertorio basado en la música del compositor Raymond Scott y del sexteto de John Kirby en los años 30. Una candidata con gustos eclécticos que no dudó en ponerse a perrear en Buenismo Bien al ritmo de Bad Gyal hace unas semanas.

Pablo Iglesias: de Mercedes Sosa a Los Chikos del Maíz

Los gustos musicales de Pablo Iglesias ya son de sobra conocidos. El político ha contado en varias ocasiones la música que escucha en casa de pequeño y que, de alguna forma, ha marcado su vida. Cómo sus padres le dormían con El lobito bueno (la poesía de José Agustín Goytisolo a la que puso música Paco Ibáñez) y con Duerme Negrito de Mercedes Sosa. Años más tarde, la cantante argentina, sonaba en los primeros mítines de Podemos con Cambia, todo cambia.

La canción protesta y de autor también ha formado siempre parte de su vida, desde Lluis Llach hasta Javier Krahe pasando por Silvio Rodríguez, pero también escucha música de décadas pasadas como la copla de Carlos Cano, el soul de Aretha Franklin o el rock de la Creedence Clearwater Revival.



En cuanto a música más actual, el rap es uno de sus géneros favoritos y, concretamente, ha alabado en más de una ocasión el trabajo de Los Chikos del Maíz. De hecho, llegó a regalarle a Pablo Motos uno de sus discos para que lo escuchara. Este jueves, Unidas Podemos ha publicado Un nuevo futuro, una canción que ha compuesto Ismael Serrano para la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid.

"Un nuevo futuro", la canción que ha compuesto Ismael Serrano para la campaña de Unidas Podemos. Muchas gracias por tu apoyo, @SerranoIsmael. #QueHableLaMayoría pic.twitter.com/TZcpmmhgWk — PODEMOS (@PODEMOS) April 29, 2021

Rocío Monasterio: guitarra en la intimidad

El equipo de Rocío Monasterio no ha respondido a la Cadena SER y nos hemos quedado sin conocer los gustos musicales de la candidata de Vox. Ella sí ha contado en varias ocasiones que le gusta tocar la guitarra española en su tiempo libre e, incluso, hace tiempo compartió en sus redes un momento íntimo en su casa tocando a una de sus hijas antes de dormir. Una de las canciones que más le emocionan es Recuerdos de la Alhambra.