"Esto es un tsunami, la situación está totalmente fuera de control": el relato de una médico española en India

El avance de la pandemia de coronavirus en la India sitúa a ese país, en el que viven 1.400 millones de personas, en una situacón límte para afrontar una crisis sanitaria sin precedentes y sin que la comunidad científica sea capaz de clarificar todavía los riesgos de la nueva variante surgida de una triple mutación. En las últimas horas se contabilizan 380.000 nuevos contagios con lo que la cifra de infectados supera los 18 millones y otros 3.600 muertos, según las cifras que maneja el gobierno indio.

La doctora gallega Amaia Foces vive en Nueva Delhi y ha relatado en Hora 14 la realidad que tiene que afrontar cada día y cuál es la situación en el país: "Como digo yo, esto no es una ola, es un tsunami. Nos ha roto todos los sistemas operativos tanto de salud como administrativos y está colapsando todo el país", comienza contando. Explica que allí "la capacidad sanitaria básica es pobre y la medicina privada funcionaba en hospitales privados y funcionaba muy bien pero ahora mismo está sobrepasada, su capacidad es cinco veces superior a lo que se permite poder actuar". En cualquier caso, en situaciones normales "la clase alta tienen acceso a la medicina privada pero la más baja no tiene y ahora mismo nadie tiene": "Ahora mismo da igual tu clase social, no tienes asistencia sanitaria".

India está teniendo problemas para fabricar vacunas en estos momentos, a pesar de que empezaron muy bien: "Hace un par de meses tenía 55 millones de países y estaba exportando a países como Brasil. Yo creo que a lo mejor se ha sobreestimado la capacidad y luego había otro problema y es que la gente tenía mucho miedo a la vacuna", recuerda esta médico.

La española Amaia Foces cree que el Gobierno ha tardado tiempo en reaccionar pero ya está aceptando que existe esta triple variante: "Está completamente descolocado pidiendo ayuda internacional, que también se está retrasando". Una ayuda que, a su juicio, debe pasar por medidas básicas: "Hay camas hospitalarias pero no hay oxígeno ni medicación, y también es necesario que haya médicos y enfermeros". Además, considera que es fundamental concienciar a la gente de que se tienen que quedar en casa y aislar si se contagian, pero reconoce que no es tan fácil porque en las clases sociales más bajas vive la gente muy junta y es imposible el distanciamiento físico. Ahora mismo la situación está totalmente fuera de control", sentencia.