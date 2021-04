No lo perdamos de vista

"Que me envíen lomo embuchado o tomate", ha dicho Isabel Díaz Ayuso a quienes le mandan balas amenazantes, porque si la gente tiene ganas de enviarle cosas, ella se presta, ha añadido una respuesta provocativa a lo 'cheli', muy en su estilo de política, que ha heredado el descaro y la chulería de sus antecesoras y madrinas. Intentaba así relativizar el emponzoñado momento en el que se ha situado la campaña madrileña con un exceso de decibelios que la izquierda ha convertido en llamada de atención trascendental. Pasa, no obstante, que algunos datos de la EPA de hoy mismo también le sirven a la presidenta para minimizar las críticas económicas que le lanzan sus rivales. Y no digamos ya la aparición del vídeo de 2019 en el que Pablo Iglesias venía a decir sobre las amenazas de muerte que ya recibía antes de entrar en el gobierno. Lo mismo que Pablo Casado dijo ayer en sintonía al comentario de su candidata, que estas cosas mejor no exponerlas en público para no dar pábulo a los muchos locos que andan sueltos. Exactamente lo contrario de lo que él mismo ha hecho esta semana. Quizás porque sigo el consejo de lord Keynes cuando sorprendió a su colega conservador en el parlamento británico que le recriminaba su falta de coherencia en sus planteamientos económicos. "Cuando cambian las circunstancias yo cambio de opinión, ¿usted no?", remató el economista, hoy reivindicado, mientras lo que no cambia es la tendencia del voto marcado por las encuestas. A pesar de ello, el PP quiere llevar el CIS a los tribunales por seguir haciéndolas y a remolque, Gabilondo recuerda que él es candidato a presidente, no a líder de la izquierda. Una voz que parece clamar en el desierto de la sensatez, porque los tiempos son para los impactos, la agresividad, las redes, los 'influencers' y los 'youtubers, como el que entrevistó a Pablo Iglesias. Y en este aspecto, aceptémoslo, la derecha ha sabido captar con mejor perspicacia la tendencia de la calle. Otra cosa es que se la crea, pero estamos hablando de campaña electoral. No lo perdamos de vista.