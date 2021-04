Nuevos mandamientos

Recurramos a Ennio Flaiano: "La situación es grave pero no seria". Uno encuentra el camino a Dios a través de muchos sacrificios, dos de ellos muy llamativos: el voto de castidad y el voto de pobreza. Hay indecisos, como en todo proceso, y hay abstención. El Papa ahora ha mirado a los ricos del Vaticano. Cuántos años hace ya del Padrino III y seguimos en las mismas, si Sofía Coppola era adecuada para el papel y si realmente hay tanta corrupción en la Iglesia. Al Papa le parece que sí y ha ido a por los cardenales, a los que les ha bajado el sueldo y les ha prohibido recibir regalos por valor superior a los 40 euros. Mi pregunta en estos casos siempre es la misma: el problema no es el regalo sino qué espera de un cardenal el que le hace un regalo. También se les prohíbe invertir en paraísos fiscales y les obliga a hacerles una declaración de bienes. Ya lo sabes: la Iglesia siempre va a su ritmo. Cuando están a punto de caducar los pecados, los castigan. Ha pedido que dejen de enriquecerse a gente que ya no distingue entre respirar y pedir dinero. En el nombre de Dios, eso sí. El primer accionista.