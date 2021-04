Mamporrazos, explosiones y rusos para un fin de semana de acción

Aluvión de estrenos en la cartelera tras los Óscar. Bob Odenkirk, el Saul Goodman de 'Breaking Bad', se convierte en una máquina de matar en 'Nadie', película de acción del creador de John Wick. Acción y ciencia ficción adolescente propone 'Chaos Walking', distopía que protagonizan dos actores con tirón, Tom Holland y Daisy Ridley. También hay películas independientes, como 'El fotógrafo de Minamata', con Johny Depp denunciando la contaminación en una ciudad costera japonesa. En plataformas, Amanda Seyfried encabeza el reparto de 'La apariencia de las cosas', drama familiar con dosis de terror, y Michael B. Jordan es el nuevo héroe de la historias de Tom Clancy en 'Sin Remordimientos'. Además hay policías franceses, una adaptación teatral sobre el techo de cristal en el periodismo con Clara Lago y Ernesto Alterio y animación con lo nuevo del estudio Ghibli que firma el hijo de Miyazaki. En cine clásico, vamos a celebrar el 60 cumpleaños de uno de los grandes galanes del cine moderno, George Clooney. Y en televisión, Netflix lanza 'Inocente', el thriller de Oriol Paulo, director de 'Contratiempo', un rompecabezas adictivo con Mario Casas, Aura Garrido y José Coronado

Nadie (Ilya Naishuller)

Hombre anodino cae en una espiral de violencia sin salida. Es el patrón de numerosas películas de acción, el descenso a los infiernos del hombre común arrastrado por las circunstancias. 'Nadie', en principio, juega con esa idea, pero también con la inevitable pulsión violenta de quien ha sido un matón en la sombra.

Bob Odenkirk interpreta a un padre de familia, instalado en la rutina, con un trabajo mecánico, un matrimonio aburrido y una vida monótona en un barrio residencial. Todo cambia cuando una noche unos ladrones entran a robar a su casa y él, siempre en apariencia, no sabe reaccionar. El actor, conocido por sus papeles en las series Breaking Bad y Better Call Saul, encontró la idea para esta película en su propia experiencia personal. “Vivo en la ciudad de Los Ángeles y sufrimos un allanamiento de morada por una persona que estaba bajo los efectos de diferentes sustancias, así que no estaba del todo presente. Fue una experiencia peligrosa y aterradora para mi familia. Logramos mantener bajo mínimo el peligro, llegó la policía y se llevó a esa persona. Como resultado, sentí una enorme frustración y mucha ira. Y pensé que eso podía ser la semilla del viaje de venganza de un héroe de acción. Usar esos sentimientos y llevarlos a la pantalla de una manera segura, no en la vida real”, explica.

El incidente despierta la ira de este hombre, herido en su masculinidad y en plena crisis de la mediana edad, que busca a los autores del hurto y despliega, para sorpresa del espectador, un recital de puñetazos, patadas, quiebros y navajazos. Ahí se intuye su pasado, un soldado - agente justiciero al margen de la ley que buscaba apartarse de ese mundo, pero cuyo instinto ha despertado. Ese pasado no importa, solo completa a un personaje, que se consagra a desplegar mamporrazos en un espectáculo lleno de recursos contra, obviamente como buena película americana, un mafioso ruso.

El director Ilya Naishuller, autor de Hardcore Henry, película que seguía la acción con cámara subjetiva, coreografía la violencia con escenas a cámara lenta y situaciones delirantes en las que Bob Odenkirk ofrece un nuevo registro. “Como actor, tienes la suerte de interpretar a personajes muy distintos a ti. Lo más gratificante de actuar es poder acceder a lugares distintos en tu interior y ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Así ha sido en series como Breaking Bad y Better Call Saul. Interpreto a un personaje que no se parece en nada, es alguien a quien evitaría si tuviera que elegir, pero ver el mundo a través de sus ojos es una experiencia muy emocionante. En esta película, el personaje tiene un paso como agente de alguna agencia, alguien que hizo cosas muy violentas, no se me parece en absoluto”.

El actor se preparó físicamente durante dos años para convertirse en esta máquina de matar que no renuncia al humor... Uno de los creadores de la saga John Wick, Derek Kolstad, firma el guion de esta entretenida comedia de acción, llena de giros y mecanismos absurdos para pasar un buen rato con este sospechoso Mr. Nadie.

Sin remordimientos (Stefano Sollima)

Michael B. Jordan se ha ganado el estatus de estrella en Hollywood. Black Panther, las películas de Creed, proyectos personales para denunciar el racismo, como Cuestión de justicia, y ahora protagoniza y produce una de las historias de Tom Clancy para Amazon Prime Video. Sin remordimientos es una de las obras más exitosas del popular escritor, autor de novelas de espionaje durante la Guerra Fría. La película, cuyo guion escribe Taylor Sherindan, responsable de los libretos de Sicario o Comanchería, actualiza la trama, de Vietnam a la Guerra de Siria, para contar el origen de John Clark.

Una misión de rescate en Alepo y una cadena de asesinatos en suelo americano contra algunos de los soldados desatan esta historia de venganza en la que Michael B. Jordan pretende ajustar cuentas en lo personal y se envuelto en una conspiración internacional. Un ambicioso thriller donde los rusos, como en la Guerra Fría, vuelven a estar en el punto de mira y las sospechas se extienden entre los altos mandos. Jodie Turnet Smith es su compañera de batallas y Jaime Bell, el niño de Billy Elliot, un enigmático agente de la CIA entre tiroteos, bombas, aviones derribados... Acción por tierra, mar y aire.

Un gran despliegue visual a cargo del italiano Stefano Sollima, director de series como Gomorra y Roma Criminal y cintas como Sicario, el día del soldado, que mantiene la tensión y la intriga con, además, una lectura política que resuena en estos días. No hay mejor pegamento para una sociedad dividida que un enemigo común.

Chaos Walking (Doug Liman)

En 2017 comenzó la producción de una película que despertó el interés del público general: ‘Chaos Walking’, dirigida por Doug Liman, era la esperada adaptación de la trilogía homónima escrita por Patrick Ness, ambientada en un futuro distópico en el que muchos humanos habían huido de la tierra hacia un Nuevo Mundo. Al anuncio de esa producción, se sumaba el de un elenco que unía estrella con estrella. Si bien se anunciaba la pareja protagonista conformada por Tom Holland y Daisy Ridley, también se aseguraba la presencia de otros actores de la talla de Mads Mikkelsen y Cynthia Erivo, del cantante Nick Jonas (que de vez en cuando hace sus pinitos como actor) y del español Óscar Jaenada. Y finalmente, todos esos anuncios se hicieron realidad y llegará finalmente a las pantallas españolas el 30 de abril, después de un evidente retraso motivado por unos reshoots necesarios para el mejor entendimiento de la historia y que se han alargado tanto en el tiempo por los compromisos laborales de Holland (‘Spiderman’) y Ridley (‘Star Wars’).

La película persigue a Todd, un joven nacido en Prentisstown, uno de los asentamientos existentes en ese Nuevo Mundo en el que solo existen hombres, no hay mujeres y, por tanto, tampoco niños. El porqué de esta situación se convierte en una de las incógnitas que perseguirá el desarrollo de la trama. Otra de las peculiaridades de este Nuevo Mundo es la existencia de una patología a la que todos los hombres se encuentran sometidos: una fuerza mayor a la que denominan “ruido” y que es la culpable de que todos sus pensamientos puedan ser escuchados, e incluso vistos, por el resto de personas, y por ende, es prácticamente imposible ocultar secretos. Pero todo dará un enorme giro cuando Viola, una mujer proveniente de la Tierra, aterrice de forma abrupta en este asentamiento. Todd tendrá entonces que debatirse entre entregársela al alcalde del lugar o protegerla, lo que le llevará a embarcarse en una gran aventura que le hará madurar y descubrir la realidad del planeta en el que vive.

‘Chaos Walking’ resulta entretenida y un tanto adolescente, pero da la sensación de que le ocurre lo que les suele pasar a las adaptaciones literarias, que se quedan solo en la superficie. Se perciben subtramas muy interesantes, que podrían aportar una mayor madurez argumental si se hubiera optado por explicarlas un poco mejor; y también hay personajes en los que habría sido acertado ahondar un poco más y que, por el contrario, aparecen y desaparecen en la cinta sin ninguna relevancia. Debajo de esa superficie de historia de ciencia-ficción adolescente ambientada en un futuro distópico, se puede notar un cierto aire de machismo y fanatismo religioso que queda reducido a algo, por desgracia, mucho más simple. La sensación general es que durante sus casi dos horas de duración hay una especie de batiburrillo de información que genera muchas incógnitas en el espectador y que no llegan a resolverse todas en su final. Lo que sí garantiza el film es una historia apta para un público general y dos personajes protagonistas perfectos para ser encarnados por los actores que los interpretan. Holland y Ridley forman una dupla con química que deja una sensación satisfactoria tras ver la película. Además, el papel de él, sumado a que es incapaz de ocultar sus pensamientos, da pie a múltiples momentos cómicos que hacen el visionado más ameno. Por otro lado, ver a Mikkelsen haciendo de antagonista después de estar obsesionados con su baile final en ‘Otra ronda’ resulta, cuanto menos, interesante.

En conclusión, esta mezcla de ciencia-ficción y western (la vida del Nuevo Mundo nos recuerda a este género cinematográfico) resulta incompleta, pero no tan terrible como se vaticinaba al leer las primeras críticas provenientes de Hollywood. El retraso en posproducción ha podido perjudicarle, pues quizá se han ido modificando tantos elementos que ha acabado creándose un sinsentido solo salvado por la pareja protagonista. De todos modos, es una película que se presenta con fuerza para atraer al gran público al cine, y aunque dista mucho de ser una buena película, sí promete una buena dosis de entretenimiento. El 30 de abril llega a los cines y los espectadores podrán comprobarlo.

El fotógrafo de Minamata (Andrew Levitas)

Johnny Depp produce y protagoniza este biopic del fotógrafo Eugene Smith, que retrató la masacre ocurrida en la ciudad japonesa cuando una compañía vertió un material tóxico provocando graves enfermedades entre los habitantes.

“Minamata era un pueblo pequeño, dedicado a la pesca, sin sustento. Y entonces una empresa, a sabiendas, vierte mercurio allí y concierta a esa región en una pesadilla hasta hoy. Todo eso con el silencio de muchos medios de comunicación en Estados Unidos. Yo sé que los periodistas quieren contar la verdad, pero siempre hay fuerzas superiores que cambian los titulares, que no quieren que cuentes esa verdad", contaba el actor en el Barcelona Film Fest. “Eugene Smith es un individuo único, creo que he tenido mucha suerte, porque he sido un gran admirador de su trabajo durante años y conocía su trabajo. He tenido la oportunidad de bucear en su vida real. Pero también ha sido una gran responsabilidad retratar su vida y su legado”, explica Depp, que se ha especializado en producir películas de artistas y personajes con una gran creatividad, pero también con mucho sufrimiento y muchas adicciones.

Es el caso de Eugene Smith, pero también de Shane McGowan, el músico irlandés de quién Johnny Depp ha producido un documental, Crok of Gold. O Marlon Brando, al que suele citar cada dos por tres. O al escritor maldito Hunter S. Thompson. “Hay artistas que tienen que expresar lo que sienten como sea y para ellos las adicciones suponen una caja de herramientas que les permiten hablar con honradez y contar una historia. Ha pasado con artistas, pintores, escritores a los que hemos admirado. Van Gogh, por ejemplo, que acabó enfermo. O Baudelaire que consumía opio, hachís, vino, para superar las capas de dolor interno”, reflexionaba Depp. “No es que quiera decir con esto es que tengas que sufrir para producir arte, sería ridículo, pero si hay un compromiso con lo que haces, sería una tontería pensar que no te tienes que preparar para sentir esa pasión”.

El actor estuvo rodando en Japón, en la zona rural cercana a la ciudad. Una experiencia fabulosa de alguien que no suele salir de los hoteles en rodajes o en los viajes de trabajo. Fascinado con Green ayudó al director Andrew Levitas a preparar esta historia. Depp hace suya esa afirmación de los nativos americanos que cuando veían una cámara pensaban que ésta robaba el alma del fotógrafo. “Es como un baile, uno renuncia a unas cosas y el otro, renuncia a otras. Tú capturas el momento, pero la cámara te captura a ti. Le pasó a Eugene, que supo reflejar en sus fotos lo que vio y lo que vivió y, evidentemente, moría un poco su alma en esas fotos hasta llegar a ese ser el humano noble en que se convirtió. Al final de su vida lo había visto todo, había acumulado miles y miles de foto”.

Police (Anne Fontaine)

Es la nueva película de la directora francesa Anne Fontaine, un Antidisturbios íntimo. Es un thriller policial pero que combina el tono de cine independiente. Lo que hace es meterse en la vida privada, las motivaciones o los problemas de tres policías franceses que tienen que devolver a un refugiado a su país de origen sabiendo que cuando lo hagan, allí lo matarán. Virgine Efira y Omar Sy son los protagonistas.

Crónica de una tormenta ( Mariana Barassi)

La irrupción del movimiento #MeToo sacó los colores a una industria, la de Hollywood, que había ocultado y silencado el acoso o abuso sexual como práctica normalizada en las relaciones de poder. El efecto de las denuncias salpicó rápidamente a otros sectores, como el de los medios de comunicación, con la caída de grandes capos de la información acostumbrados a delinquir con empleadas de rangos inferiores. En 'Crónica de una tormenta', adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral Testosterona, de Sabina Berman, no se llega a ese extremo pero se respira el ambiente de esos despachos para retratar, dentro de una redacción periodística, dichas dinámicas y el techo de cristal para las mujeres. .

Claro Lago y Ernesto Alterio protagonizan el debut en la dirección de la argentina Mariana Barassi. El actor interpreta al director de un periódico que debe elegir sucesor. La decisión está entre un veterano profesional de las cloacas y aficionado a la manipulación que dirige con tiranía a su equipo, encarnado por Quique Fernández, y la otra subdirectora, el papel de Lago, una periodista metódica, integra y partidaria de generar una relación horizontal entre los compañeros. En la tarde de Nochebuena, los personajes de Lago y Alterio quedan encerrados en la oficina. Esa intimidad le sirve a la directora para seguir un intercambio dialéctico entre ambos que se revela como una disección actual del periodismo. La ética y la objetividad en una profesión pervertida, las maquinaciones y corruptelas políticas, el sexo en las relaciones de poder, el machismo del entorno o la maternidad. Un encuentro que lleva al límite a estos dos personajes y expone sus veraderas caras.

Yalda, la noche del perdón ( Massoud Bakhshi )

Una película iraní que sigue la estela del retrato social e íntimo del país que realizan directores más veteranos como Asghar Farhadi. En este caso Massoud Bakhshi cuenta la historia de una mujer condenada por matar accidentalmente a su marido y que busca el indulto de de la hija de este en un programa de televisión. Un retrato en tiempo real de los medios de comunicación, de la situación de las mujeres en Irán y del perdón.

Earwig y la bruja ( Goro Miyazaki)

Studio Ghibli es uno de los estudios de animación más importantes y reconocidos del mundo. Con sede en Japón, a su espalda lleva más de treinta y cinco años de trabajo y títulos como ‘Mi vecino Totoro’ o ‘El viaje de Chihiro’. Su forma de tratar la animación es tan peculiar que es sencillo adivinar cuándo una película lleva su sello, pero los años pasan y, como todo, la animación también ha evolucionado. Si ya llevábamos años viendo a Disney o a Pixar trabajando con CGI, es en este 2021 cuando Studio Ghibli ha decidido dar el paso y probar suerte con este estilo más técnico y actual.

La expectación estaba servida. Si algo tiene Ghibli es una amplia legión de seguidores que devoran con gusto cada una de sus obras y el estreno de su primera película animada totalmente por ordenador era de lo más esperado. ‘Earwig y la bruja’ está dirigida por Goro Miyazaki y es una historia ideada por su padre, el mítico Hayao Miyazaki, que se basó en un cuento de Diana Wynne Jones.

La película persigue a Earwig, una niña que siendo un bebé fue abandonada y dejada a las puertas de un orfanato sin más compañía que una cinta de radiocasete. Pasan los años y Earwig se ha convertido en una niña traviesa, inteligente y muy curiosa que adora vivir en el orfanato y sabe ganarse el favor de la gente. Pero su vida cambiará cuando una pareja llegue al hospicio con el objetivo de adoptar a un niño y elijan, como era de esperar, a nuestra protagonista. Al llegar a la casa de su nueva familia, Earwig no solo descubrirá que Bella Yaga (así se llama la supuesta madre) es una bruja, sino que la ha adoptado para que sea su ayudante, o más bien, su criada. A partir de entonces comienza una historia que sumirá en varias aventuras a esta pícara niña y le descubrirá el poder de una magia que le queda más cerca de lo que pensaba.

Este primer experimento de Ghibli con el CGI tiene como resultado una historia familiar, entretenida y con varios toques de humor de la mano de Earwig y sus múltiples intentos por captar la atención de sus padres adoptivos. Y aunque uno de los mensajes principales sea que la magia no es capaz de dártelo todo, la película queda incompleta a muchos niveles. Paralelamente a esta historia de Earwig y sus múltiples aventuras, se nos presenta otra trama a través del uso de flashbacks sobre un grupo de música compuesto por brujas. Evidentemente, ambas líneas de acción están relacionadas, pero no terminan de encajar: cuando la película por fin consigue atrapar al espectador, acaba de forma un tanto repentina y sin dar un gran final a la historia.

A pesar de lo que haya podido convencer o no la propuesta, la verdadera polémica se encuentra en si el mítico estudio ha acertado dando un paso al frente y subiéndose al carro de las nuevas tecnologías, o si por el contrario, esa decisión supone una traición a su historia. Cierto es que este experimento no intenta imitar en ningún momento a otros grandes estudios como Pixar o Disney y que conserva parte de su sello, pero también es entendible que a los fans acérrimos de las películas de Hayao Miyazaki no les termine de convencer la propuesta. Por lo pronto, las críticas recibidas no son del todo favorables y prácticamente todas se hacen eco de una “pérdida” del espíritu que Ghibli ha estado mostrando hasta ahora.

Dejando atrás las comparaciones con el resto de películas del estudio, ‘Earwig y la bruja’ es una buena ocasión para asistir con niños a las salas de cine. Habrá que ver qué dirección toma a partir de ahora el mítico estudio y si decide seguir experimentando con el CGI o, si por el contrario, decide quedarse en la animación tradicional que tantos éxitos les ha dado previamente.

La apariencia de las cosas (Shari Springer Berman y Robert Pulcini)

En Netflix se estrena esta cinta, en apariencia de terror, que adapta la novela de Elizabeth Brundage. Amanda Seyfried y James Norton son los protagonistas, una pareja de Manhattan que se muda a una aldea histórica en el valle del Hudson y acaba descubriendo que su matrimonio está lleno de misterios. Más cerca del thriller y el culebrón familiar que del terror, el entorno y las presencias fantasmales son solo una excusa para quitar las caretas de los personajes.