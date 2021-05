Rodrigo García: ''Gabo empatizaría con la gente aislada en la pandemia"

La crisis de los opiáceos en Estados Unidos es una de las grandes pandemias que sufre el país desde hace años. Las adicciones en esta sociedad neocapitalista, que se basa en el esfuerzo, el éxito y la perfección sobre todas las cosas, han hecho que millones de personas acaben enfermas, sin protección y ayudas. Es el caso de Amanda, una joven de Detroit que lleva años alejada de las drogas y que consiguió salir de ello, en parte por la ayuda de su madre. La historia de ambas la recoge Rodrigo García, director de cine colombiano, que estrena 4 días, película con Mila Kunis y Glenn Close.

Rodrigo García debutó en el cine con Cosas que diría con solo mirarla. De ahí siguió observando y adentrándose en el universo femenino. Después siguieron películas como Nueve vidas, Ten tiny Love o Madres e hijas. Trabajo que compaginó con el rodaje y la escritura de series de televisión, En terapia, Los Soprano, A dos metros bajo tierra o Padres e hijos. Hijo de Gabriel García Márquez ahora prepara una nueva serie y supervisa la que será la primera adaptación de Cien años de soledad, la gran novela latinoamericana que se convertirá en una serie para Netflix.

Es un caso real, la historia se publicó en la prensa y de ella se crea la película, ¿cómo llegas a esta historia y cómo encaja en tu filmografía?

Estuvo en primera plana. Alguien que trabajaba conmigo lo leyó, le gustó, me lo enseñó enseguida me pareció que ahí había una película, siempre con la preocupación de que las películas sobre la adicción cubren siempre el mismo terreno. La adicción es algo muy trágico para alguien que lo vive y por otro lado son terriblemente muy comunes y quizá menos interesantes. Esa contradicción es impresionante. Pero la actitud de estas dos personas, sobre todo de la madre, y el marco de los cuatro días, me pareció que podía tener una película, sobre todo por la relación madre e hija.

¿Qué era lo más complejo de abordar una historia así? ¿Evitar los clichés sobre la adicción y los adictos?

Hay temas duros como adicción, el narcotráfico, la violencia contra las mujeres. Son temas que son muy fácilmente explotables. Hemos visto muchos casos de lo que yo llamo la narcopornografía, que es agarrar las historias de los narcotraficantes, que a pesar de que son tragedias nacionales y con frecuencia muy interesante, acaban en películas que se centran en los excesos del narco, pero no en la dificultad del problema, como es la adicción. Sin ser un experto, creo que ahí se juntan muchas cosas: la química del cerebro, la personalidad, las circunstancias, las presiones de la adolescencia, el probar las drogas… Es una situación tan complicada que no se puede resumir. Por eso me concentré en cómo la madre lidia con eso, sobre todo en los momentos en que está menos poseída por su adicción

En el fondo es una historia de dos mujeres, de cómo se adecúan a vivir juntas y a entenderse, con esa adicción de por medio, y lo cierto es que las historias de mujeres han sido una constante en tu cine, ¿por qué?

Cuando empecé a escribir, con mi primer guion iban a ser historias de hombres y mujeres, pero desde un principio me salían mejor las mujeres. Los hombres que escribía o me salían muy malos o muy buenos, no tenían complejidad. Creo que eso ha mejorado con el tiempo, de hecho, ahora estoy preparando una película sobre dos hermanos. Cuando uno empieza a trabajar usa los músculos buenos, entonces me gustaba escribir sobre mujeres, bueno no sobre mujeres, sino de los temas que me interesan pero desde los personajes femeninos. Entonces seguí por ahí. Finalmente, lo que me interesa son las relaciones interpersonales, la gente muy cercana con la que uno quiere vivir, tiene que vivir, pero es complicado vivir. Realmente es una mezcla de algo que se me facilitó un poco más y que me interesa, me gusta el mundo de las mujeres, bueno, los mundos de las mujeres.

Con Glenn Close has trabajado muchas veces, ¿qué tenía para poder interpretar este papel complejo de una mujer muy normal y corriente que sufre este proceso doloroso?

Es una actriz tan buena, muy inteligente de una manera racional e intelectual, pero también es muy intuitiva. Sabe trabajar de ambas maneras. Sabe entender todo desde un punto de vista lógico e intelectual, pero luego olvidarlo y actuar en el momento. Yo sabía que podía darle al personaje toque tiene esta mujer en la vida real, inteligencia práctica, pero también hecha nudos. Glenn lo podía hacer muy bien.

¿Habéis trabajado con las dos mujeres reales?

El periodista que retrató la historia venía de viajar por estados unidos y hacer este tipo de retratos, de gente atrapada en la pandemia, la gente que no cree en las vacunas, la gente que se siente traicionada por la izquierda y la derecha. En ese momento, él estaba haciendo una serie sobre los opioides y le dije que debíamos trabajar juntos. Lo primero fue ponernos en contacto con estas mujeres, viajé a Detroit a conocerlas. Era una época en la que Amanda, la verdadera hija, estaba bien, completamente libre de drogas y nos hizo un tour bastante honesto de los lugares donde vivía, donde dormía, donde fue adicta, fue adicta embarazada, en edificios endemoniados terribles.

¿Han visto la película? ¿Qué les ha parecido?

Lo cierto es que siempre nos apoyaron mucho. La hija muy generosa, pero un poco más temerosa, siempre es un proceso verse retratado en los momentos más difícil. Cada una de ellas tuvo conversaciones con Glenn Close y Mila Kunis. Las actrices hablaron mucho con el periodista. Vieron la película y, claro, es difícil verse, pero bien. Ahora sí Amanda ya lleva muchos años recuperada de su adicción y muy activa con su madre en trabajar para cambiar las leyes sobre los adictos. Se sienten halagadas de que actrices tan buenas las hayan interpretado o, al menos, una versión de ellas.

Durante la pandemia escribiste un artículo sobre cómo tu padre, Gabriel García Márquez, hubiera vivido o analizado todo esto que hemos vivido, hablabas de esa fascinación por las pandemias, pero también su obsesión por la soledad...

Por un lado, a él le fascinaban las plagas, las pestes, las pandemias. Por alguna razón le parecían eventos en la vida humana muy dramáticos, una especie de mano invisible al que está sujeto la humanidad entera y donde hay una especie de lotería. Aunque uno pueda pagar el tratamiento, hay lotería, no se sabe quién a vivir o morir. Eso le fascinaba desde un punto de vista existencial y literario. Lo primero sería siempre como sucedía siempre en el caso de Gabo, es la empatía con el ser humano, pensaría en la gente aislada, la gente separada, la soledad. Se compadecería de la tristeza de estar encerrado, sobre todo de la gente que está sola.

Y hablando de Gabo, ¿cómo va la adaptación de Cien años de soledad en serie y en Netflix?

En general me inclino a no decir mucho para que todo esté lo más fresco posible. Ya se sabe que un muy buen guionista puertorriqueño, José Rivera, se ha encargado de la adaptación. Yo he leído los primeros capítulos, están muy bien, me han dado buenas esperanzas. Creo que se han dedicado, con inteligencia, a desarrollar un gran número de los capítulos. Imagino que la pandemia les ha afectado, pero el proceso de guion ha salido adelante y hasta no estar satisfechos no empezarán. Supongo que ya el año que entra.