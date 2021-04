Juan Cavestany: "Salí de allí y nada de lo que había hablado con Paul Auster se había grabado"

Juan Cavestany le dice a Mara: "¡Pero qué preguntas más bonitas!". Fuera, aunque de madrugada, la ciudad que ha sido siempre suya, toda su familia es madrileña, "soy gato por todos lados", reposa su ajetreo. Dentro, en el estudio central de la Cadena SER, dos grandes conversadores se dan el placer de hablar sin prisas, con todo lo que eso puede regalar a los oyentes. Este Gatopardo, que elige 'Pablo', el nombre de su hijo para el inicio de esta entrevista, es uno de los directores de cine, guionistas y dramaturgos más respetados del mundo de la cultura española.

De joven, "por la lectura de Tintín quise ser periodista, fantaseaba con eso", explica. "También soñaba con hacer cine, aunque me moría de miedo al ver King Kong, en esa idealización que es la infancia", añade. Pero Cavestany terminó estudiando Políticas, "un poco porque mi familia no quería que fuese periodista". Pero su pasión por la escritura, y, sobre todo, su inquietud con el mundo hizo que terminase en Nueva York escribiendo para El País. "Conseguí de forma milagrosa una independencia, siendo muy joven, en una ciudad imposible. Mi día estaba organizado en torno a deborar las noticias toda la mañana y luego escribir", explica.

La vida de aquel veinteañero madrileño reuniéndose con gente de la altura de Paul Auster para luego enviar su crónica a la redacción de El País es un relato apasionante. Allí fue donde empezó a escribir guiones, trabajo por el que luego sería y es respetado en la industria cultural. Hubo un día que todas esas inquietudes hicieron darse cuenta a Juan Cavestany que no quería ser él el que hiciese las preguntas, quería estar al otro lado y dejar de ser el que entrevista. "Si esto era lo que yo quería hacer, el que cuenta historias en el cine, en el teatro. Empecé a creerme que podía escribir de verdad y cumplir mis fantasías infantiles", explica.

Da tiempo en este rato a repasar la realidad política actual. "En este momento tengo claro de qué lado estoy, escuchar a alguien que se nota que al menos ha leído dos libros es reconfortante", añade. Se cierra la noche y dejamos El Faro encendido.