"Es la gran consecuencia", Axel Torres analiza cómo afecta la derrota del Barça a Zidane

Los protagonistas de El Sanedrín dialogaron a cerca de un partido en el que el Barça perdió la opción de depender de sí mismo para ganar la liga. El Granada remontó un partido adverso gracias a dos goles y además Ronald Koeman fue expulsado.

¿Qué tiene que hacer Zidane el sábado?

La derrota del Barça deja a Zidane en una complicada situación, ya que debe elegir entre confiar en jugadores menos habituales o ir a por todas para hacerse con el título de campeón doméstico. Todo esto cuando el Real Madrid se juega el pase a la final de Champions el miércoles. Axel Torres creía en la firmeza de Zidane, y comparaba con la liga que consiguió con la segunda unidad: “Es la consecuencia más importante del resultado de esta noche. Ahora mismo el Real Madrid tiene muchas opciones, no sé qué debería hacer, pero no va a cambiar su pensamiento.”

Jesús Gallego también creyó en el no cambio de postura de Zidane para el partido frente a Osasuna: “Él tiene que administrar lo que tiene para los próximos partidos, pero no creo que el resultado cambié la alineación. Para mí el partido importante es el de Champions”.

Julio Pulido en cambio, valoraba la situación de alto riesgo: “La tesitura en la que ha puesto a Zidane no es fácil, tiene que elegir entre sacar los suplentes y los titulares. Yo creo que el Madrid debe hacer un híbrido porque la Liga se le ha opuesto en bandeja. Jugarte solo la temporada a la eliminatoria frente al Chelsea y perderla, sería un fiasco. Tengo dudas de que Zidane vaya a ir con los suplentes”.

El pinchazo del Barça

Manu Carreño continuó la sección siendo crítico con el entrenador del FC Barcelona: “Da la sensación de que ningún equipo podrá conseguir la victoria en todos los partidos. El Barça tiene muchas lagunas y hoy es uno de esos días en los que entiendo por qué Koeman no enamora a la afición y a Laporta”.

Lluís Flaquer era contundente: “Ha sido un Granadazo similar al Tamudazo. Después de la situación ha sido frustrante como el Barça se ha diluido y ha hecho tan mala segunda parte. Sigo pensando que si el Barça es capaz de ganar los cinco partidos ganará la liga”.

El periodista catalán, Jordi Martí, realizó un balance del encuentro y mostró su cabreo con la segunda parte realizada por el FC Barcelona: “He echado en falta determinación y he quedado mosqueado con los últimos 30 minutos y con los cambios de Koeman. Tú tienes que prever que juegas contra equipos de Primera División. El 1-0 no garantiza nada y te expones a cualquier accidente. Lo peor es la última media hora del Barça y el cambio de Busquets”.

Marcos López tampoco entendió la derrota del conjunto blaugrana en el día de hoy: “El Barça se ha despeñado, había logrado el control del partido y en la segunda parte lo ha perdido de manera irracional. Esto indica que cómo te recuperes va a condicionar más que los duelos directos. El equipo tiene lo que tiene y eso demuestra que necesita una profunda reestructuración”.

Miguel Martín Talavera calificaba como una cuestión de sobrevivir la recta final de esta campaña: “Da la sensación de que ningún equipo logrará ganar los cinco partidos. Estos partidos demuestran que están debilitados y que la recta final de la Liga será trepidante. Va a ser una lucha de supervivencia y hay que sacar los puntos como sea. Cualquier partido va a ser difícil”.

La expulsión de Ronald Koeman

🚨 EXPULSIÓN DE KOEMAN



🟥 Tras advertirle por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto árbitro para decirle: "VAYA PERSONAJE"



📝 Acta de González Fuertes pic.twitter.com/Vy17HiUAf5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 29, 2021

Iturralde González, ex árbitro, valoraba así las palabras que el entrenador del FC Barcelona afirmó según el acta arbitral: “Las críticas de Koeman con los cuartos árbitros son muy continuadas. No hace falta insultar para faltar el respeto. El Comité de Competición tiene que decidir si es una protesta o simplemente realizó observaciones. Si Ilaix le hubiese dicho a Koeman 'Vaya personaje', ¿qué hace el entrenador? ¿Se la come?"

Jesús Gallego insistía en las declaraciones que ofreció el técnico holandés al final del choque, que afirmaban lo siguiente: "Koeman ha dicho en rueda de prensa que el cuarto árbitro le ha faltado el respeto y por eso ha dicho 'vaya personaje'"