Manu Carreño: "Koeman no enamora ni a muchos de sus jugadores ni a Laporta"

El Fútbol Club Barcelona cayó derrotado de manera inesperada este jueves en el Camp Nou ante el Granada y no solo perdió la oportunidad de situarse como líder de LaLiga, si no que, además, deja de depender de sí mismo para ganar el campeonato.

Manu Carreño informó en 'El Larguero' acerca de la situación de Ronald Koeman. "En este Barça está Messi, que es el que marca siempre, pero tiene muchas lagunas. Es uno de esos días en los que entiendo porque este entrenador no enamora ni a su afición, ni a muchos de sus jugadores... ni a Laporta. Este entrenador no enamora y no le ha entrado por el ojo a Laporta", aseveró.

"Días como el de hoy se vienen repitiendo con Koeman. El Barça ha estado muy bien en este 2021 porque Messi, desde enero, ha estado a nivel estrastosférico. Y eso, este Koeman o esté yo, se nota también. ¿Que Koeman ha hecho muchas cosas buenas? Sin ninguna duda. Deja la selección holandesa, ha tirado de los jóvenes, se ha comido un sapo detrás de otro... es indiscutible. Pero tampoco se puede negar que cada vez que llega un día importante con Koeman, batacazo. Contra el Madrid en los dos Clásicos, batacazo; contra el Atlético, batacazo, en la eliminatoria contra el PSG, batacazo; hoy contra el Granada... cada vez que llega un día decisivo, algo pasa. Entiendo en días como hoy porque a Koeman no le entra por el ojo a cierto sector del barcelonismo", apuntó.