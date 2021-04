El día en que Ignatius le chupó un pezón a Edmundo Bal

El hijo de Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos a las elecciones del 4-M, se llama y se apellida igual que su padre. Pero en la música usa el alias de Ove, el apodo que le acompaña desde que era pequeño, cuando tenía el pelo tan rizado que parecía una oveja. Como rapero, hasta esta semana, había pasado bastante desapercibido. Pero tras la publicación de una entrevista en la que anunció que tiene pensado abstenerse, su proyección pública ha pegado un subidón.

"Ha sido una semana rara", explica en una entrevista concedida a Fuego y Chinchetas. "Ha sido gratificante poder dar mi opinión porque podría decir que voy a votar a Ciudadanos, pero no sería la verdad. Aunque mi padre y yo pensamos distinto, los dos vamos de frente".

"Claro que, ante titulares como A Edmundo Bal no le va a votar ni su hijo, te preguntas qué cojones está pasando. Me gustaría preguntarle a ese periodista si ha estudiado para usar el poder de la prensa aportando titulares así", añade.

Ove tiene 22 años años, estudia Filología en la Complutense y, aunque lleva algo más de un año publicando canciones, se considera más poeta que otra cosa. "Es lo que más he hecho en mi vida", explica. "En primero de ESO gané el concurso de mi colegio y desde entonces no he parado. No sé si bueno o malo, pero soy poeta".

Un rapero 'de centro'

Su carrera musical es corta, por el momento. Apenas ha publicado una docena de canciones en Spotify, pero sus temas no desentonarían en absoluto en una playlist con piezas de Hard GZ, Natos y Waor o Juancho Marqués, a quienes cita como grandes referentes. "Juancho Marqués es mi artista favorito y el que más ha influido en mi forma de ver la música y escribirla", dice.

Al escuchar su último single, de todas formas, se nota que lleva tiempo atento a C. Tangana. "Siempre escribo lo que me sale, pero Breakdown tiene una influencia muy grande de C. Tangana y el próximo que voy a sacar, también".

En sus letras, de todas formas, no hay ostentación, ni desafíos, ni reivindicación política, ni tampoco demasiadas menciones a las drogas: "También he escuchado a Los Chikos del Maíz y me flipa cómo escriben, pero a mí no me sale. Se me da mejor hablar de amor y desamor. En algún tema sí he hablado de las drogas, pero son temas complicados porque tienes que hablar de tu vida privada y he tenido malas experiencias. En eso prefiero entrar lo justo".

El hecho de que le gusten tanto C. Tangana como Los Chikos del Maíz —que antaño protagonizaron uno de los grandes beefs del rap en español— le convierte, de hecho, en un rapero de centro, lo mismo que su padre en la política.

Es más, Ove asegura que lo que más suena en su habitación es la música urbana y el techno, pero también reconoce haber cantado "irónicamente" canciones de Taburete (la banda de Willy Bárcenas) en una discoteca de madrugada, y estar al tanto de que Cayetano (Carolina Durante) ya no vota al PP: "Me mola mucho, pero no sé si mi padre la conoce. Algún día igual se la pongo, a ver si le mola".

Filosofía y 'La vida Moderna'

Sobre qué va a hacer el día de las elecciones prefiere no volver a pronunciarse: "Diga lo que diga se van a hacer titulares horribles. Sostengo lo que dije en la primera entrevista [que había votado a Podemos, pero que esta vez se abstendría] y ya está. Con mi padre no tengo ningún problema. Tenemos una relación increíble. Me encanta hablar de política y de filosofía, y hay gente que ha querido ver una confrontación que no existe. Claro que debato de política con él, pero siempre con un tono respetuoso. Yo a mi padre le quiero porque es mi padre. ¿Por qué tenemos que tener las mismas ideas?".

Edmundo Bal y Edmundo Bal, en un acto de Ciudadanos. / OVE

Lo que no esconde es su admiración por La Vida Moderna: "Soy el mayor fan. ¡Ignatius me chupó un pezón en un show! De hecho, cuando me quitó la camiseta y me vio tatuado y con el pendiente, me dijo: '¡Tú eres un puto rapero, seguro!'".

Tampoco evita pronunciarse sobre temas que aparentemente pueden ser incómodos, como el caso del rapero Pablo Hásel: "Que en la ley haya algo llamado injurias a la corona me parece repugnante. Es algo medieval que atenta contra la libertad de expresión. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de decir lo que queramos sobre la monarquía. Pero Pablo Hásel entró en la cárcel por amenazas y obstrucción a la Justicia, y si se ha demostrado que ha amenazado a un testigo, eso hay que condenarlo. Yo digo las dos cosas".

Ove sabe lo difícil que es triunfar en la música, pero no esconde que le encantaría poder vivir de ello y reclama a los políticos "más facilidades para que todo vuelva a funcionar como antes en el mundo del arte en general". El experimento del concierto de Love Of Lesbian, según dice, le parece un buen comienzo.