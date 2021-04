"Se puede y se debe dar la vuelta a la reforma laboral": los sindicatos, ante la manifestación del 1 de mayo

Este sábado es primero de mayo, y hay convocadas celebraciones en las calles por el día del Trabajo, pero no serán manifestaciones normales, todavía no. La pandemia impone restricciones. En Madrid por ejemplo, han reducido de 3.000 a 1.000 los asistentes a la marcha central de CCOO y UGT. Muy lejos, por ejemplo, de las 6.000 personas que van a acudir el 2 de Mayo a la plaza de toros de Las Ventas y las 5.000 que lo harán al Open de tenis en Madrid.

'Ahora toca cumplir, un país en deuda con su gente trabajadora' es el lema de este primero de mayo, después de un año marcado por la crisis sanitaria del COVID-19 y con la economía contrayéndose todavía. Medio punto ha caído el PIB en el primer triemstre del año y unos datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) y del PIB que parecen mostrar que todavía queda camino en la recuperación. En este contexto, y unas horas antes de las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO, en las que estará presente por primera vez la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasan por la SER tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo, los secretarios generales de los sindicatos.

Lo más destacado de la entrevista a Pepe Álvarez y Unai Sordo:

Unai Sordo: "Tiraron de la pandemia los trabajadores, a veces con salarios bajísimos, sin equipos de protección y sin saber cómo era esto del COVID. Esta clase ha sostenido el país y hay que recuperar una serie de reformas para mejorar los salarios y el empleo y para dar certidumbres"

Pepe Álvarez: "Se han hecho cosas mal. Lo vemos con las colas del hambre. ¿Cómo podemos decir que no se han hecho cosas mal? O campamentos enfrente de los hoteles porque han perdido sus viviendas. Pero hay que reconocer que, en relación con otras crisis, se ha hecho mucho más. Si no hubiéramos sacado los ERTE del armario, estaríamos ante una destrucción de empleo muchísimo mayor. Se han mantenido tres millones de empleos por los ERTE y las ayudas a las empresas".

Pepe Álvarez: "Los fondos de la UE no solo deben ser para la economía verde o la digitalización, también para crear empleo de calidad".

Unai Sordo: "La agenda prevista se vio súbitamente interrumpida en marzo de 2020, ahí cambiaron las prioridades. Fuimos capaces de poner en la mesa los ERTE, que seguramente han evitado que estemos pasando el 20% de paro en vez de estar en un 16%. Cuando se consolide la vacunación, hay que recuperar la agenda de reformas que pasa por subir el SMI, por una reforma de pensiones que abra una perspectiva de que en los próximos años habrá un sistema de pensiones y una reforma laboral que evite que la fórmula actual sea la de temporalidad y despido".

Pepe Álvarez: "El espacio político no me corresponde analizarlo. Este país vive en un estado de crispación y eso nos hace perder oportunidades. En marzo podíamos continuar con nuestra agenda reformista o pensar en la gente a la que representamos. No podríamos mirarles a los ojos sin hacer el esfuerzo de acordar con la patronal. Hemos hecho un esfuerzo y no siempre hemos estado 100%. Ahí está el éxito del proceso de negociación. Los ERTE están topados, se cobra el 70% de una base que no es la de cada uno, por ejemplo. La mayoría están por debajo de 900 euros. Ahí hemos intentado mejorar pero no se pudo porque podíamos quedarnos sin nada. Ha sido una propuesta valiente".

Unai Sordo: "Los sindicatos no son entes abstractos que viven fuera de la realidad de los trabajadores. El sindicato es lo que es en cada una de las empresas (...) La forma de luchar contra la precariedad se puede hacer desde el marco del diálogo social, desde la reforma laboral, se puede hacer desde acuerdos como el de los ERTE... Todo esto lo hemos hecho pensando en esta gente, que mucha se habría ido con una mano delante y con la otra detrás. También se puede luchar contra la precariedad en la acción sindical en la empresa. Para eso hay que estar afiliado y pelear contra todo eso. Para eso están los sindicatos".

Pepe Álvarez: "Lo que ha pasado en EEUU ha llevado a los ciudadanos a sentir la necesidad de los trabajadores sindicales. Que los trabajadores estén organizados es la mejor manera de conseguir mejoras (...) Hay veces que no lo explicamos bien. En las empresas donde hay sindicación hay contratos más altos, menos accidentes... En los sectores con afiliación sindical hay mejores condiciones".

Unai Sordo: "Se puede y se debe dar la vuelta a la reforma laboral actual. Lo de Biden no es anecdótico. Podemos estar frente a un cambio de paradigma para hacer frente a las crisis. Biden reivindica los sindicatos porque a través de ellos construyeron la clase media americana. Necesitamos recomponer la redistribución de la renta. En la anterior crisis hubo crecientes desigualdades que han alimentado algunos de los monstruos políticos que empezamos a ver aquí pero que en EEUU llegaron a gobernar en la figura de Donald Trump".

Unai Sordo: "No es verdad que Bruselas le pida a España mantener a viento y marea la Reforma Laboral del año 2012. No es verdad (...) Tenemos que equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores y trabajadoras. Esto dice que lo comparte un señor que es del establishment de partido demócrata americano, que es Biden".

Pepe Álvarez: "Estamos encantados de que asista Yolanda Díaz a la manifestación. Que no nos quiten el 1 de mayo. No es un invento de la ultraderecha. Una ministra que viene de donde viene... es razonable que esté con nosotros. Yo creo que, con acuerdo o sin acuerdo, algunas de las leyes se van a tener que cambiar y para esto está la política".