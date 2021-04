La polémica del día

Desde hoy desaparece el tradicional Libro de Familia en papel que será sustituido por registros individuales en formato digital. El cambio facilitará las gestiones burocráticas. Y los problemas que tengan quienes no dominen lo virtual no serán mucho mayores que los que tenemos todos para encontrar el documento físico en no se sabe qué cajón o carpeta de la casa. La intención modernizadora es loable. Pero ya puestos, ¿no sería interesante simplificar de un plumazo toda la burocracia digital?

Parecería práctico que cada ciudadano tuviera un único archivo digital, quizás asociado con una tarjeta física, en los que quedase registrado cualquier certificado oficial expedido por el Estado: el DNI, el carnet de conducir, la tarjeta sanitaria y la de la Seguridad Social, los títulos académicos, las propiedades, nuestro historial de Hacienda, los antecedentes penales y todos esos datos que contenía hasta ahora el Libro de Familia, para que después, cada organismo público pudiera acceder sólo a los de su competencia. Alguien pensará que eso acabaría siendo una especie de Gran Hermano, pero en realidad eso ya lo tenemos, pero troceado. Seguramente es imposible, pero como día a día nos van contando las virtudes de la Inteligencia Artificial y de sus posibilidades de crear universos paralelos quizás sea posible acabar de un plumazo con una burocracia secular que en su día sirvió pero que hoy parece para lelos.