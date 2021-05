Las banderas eran rojas y no tenían más nombre que el de la gente que las llevaba. Pero sobre las pancartas hechas con sábanas y pértigas estaban escritos los nombres de centenares de fábricas. Exhibidos en los escaparates, aquellos nombres se convertían en marcas, y algunas hasta salían en los anuncios de la tele; y sin embargo, impreso en su pancarta, cada nombre evocaba una leyenda a la que los obreros llamaban lucha. Era una mitología que no tenía dioses, pero sí héroes, hombres y mujeres abocados al acto heroico de encerrarse en los talleres y en las iglesias, de atarse en las plazas. Antes de quedarse en el paro, habían sabido parar las fábricas. En los cuadros de los museos, vemos pintada la historia de la humanidad desde el rapto de las sabinas hasta el juramento del juego de pelota, con que empieza la revolución francesa. Pero al cuadro de la asamblea a pie de máquina, como se está al pie de un volcán, llegó tarde el arte. Los cuadros se habían quedado a las puertas del Rock-Ola, me refiero, por ejemplo, a aquellos personajes a la salida de un concierto, que pintó Guillermo Pérez Villalta. Porque las trabajadoras y los trabajadores ya no pintaban nada ni en su propia historia. Los nombres de los sindicatos se quedaban vacíos de nombres de personas. Habían preferido las llaves del éxito a las llaves inglesas. Y del fantasma que recorría Europa solo quedaba su fantasma, como dijo la profecía marxista. El trabajo era la palabra decisiva, pues la gente no era más que el trabajo que tenía, y por eso se lo quitaron. Ahora nadie tiene trabajo, sino cosas que le van saliendo. Un trabajo era una moral, y desde que no hay trabajo vivimos tiempos inmorales. Es esto lo que hoy, un Primero de Mayo, quería explicar sobre la clase obrera que yo conocí, y de la que no formo parte; pero ella sí que forma parte de mí.