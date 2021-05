Donald Rumsfeld, un hombre muy listo y bastante malvado, fue secretario de Defensa con George Bush y uno de los ideólogos de la invasión de Irak. En 2014 pronunció una frase mítica, que en inglés suena a trabalenguas y que, simplificada, venía a decir lo siguiente: hay cosas que sabemos que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Las más peligrosas son las últimas, porque pueden dar muy malas sorpresas. Al primer ministro de India, Narendra Damodardas Modi, le ha atropellado una de ellas.

En enero, cuando Estados Unidos y Europa estaban en la peor situación por la pandemia, Modi pronunció un discurso telemático ante el Foro de Davos en el que se ufanó de su éxito contra el covid-19. Proclamó que India, cuya población de 1.300 millones constituye el 18% de la humanidad, había, cito textualmente, “salvado al mundo de un gran desastre”. Sonriendo, y en un tono casi burlón, afirmó que las predicciones pesimistas habían fallado por completo. “Dijeron”, dijo, “que India sería el país más afectado por el coronavirus, que habría un tsunami de infecciones, que 800 millones de indios se contagiarían y que dos millones morirían”.

Nada de eso había ocurrido entonces, hace solo tres meses. Pero ahora India se ha convertido en el epicentro de la pandemia. La situación es horrible. Aunque 123 millones de personas han recibido al menos una dosis de vacuna, los muertos son ya más de 200.000, con 5.000 nuevas víctimas diarias, hay cadáveres por las calles y el sistema hospitalario ha colapsado. El ejemplo de Modi sirve como aviso. En materia de covid-19, por bien que vayan las cosas, conviene no ponerse estupendo. Al contrario: mucha cautela. Porque además de lo que sabemos que no sabemos, hay todavía cosas que ni sabemos que no sabemos.