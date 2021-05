MamáEstáCastigada: el maltrato institucional a víctimas de violencia machista

Cuando un maltratador amenaza a su pareja o expareja con hacerle daño donde más le duele, no está hablando de agredir su cuerpo, sino a sus hijos. Es lo que hizo el exmarido de Sara cuando tras ir al médico, detectaron el maltrato y lo denunciaron de oficio. Ella supo en ese momento, tal y como nos cuenta, que no podía volver a casa y que él haría realidad la amenaza de no dejarle ver a sus hijas. Sara ha sido condenada a 4 años de cárcel, a 4 años de retirada de la patria potestad y a una multa de 15.000 euros por daños morales. La acusaron de secuestrar a sus hijas, pese a que no se movió de su casa y no dejó de ir a su lugar de trabajo. Aportó en el juicio decenas de tesmonios que avalaban su versión, más informes médicos contrastados que reforzaban la acusación de abuso de su ex-marido a la mayor de las niñas. A la pequeña ni siquiera la había reconocido.

La asociación de acompañamiento y ayuda a mujeres víctimas de violencia machista, Mujeres Libres Mujeres En Paz han iniciado una campaña para dar a conocer el caso de Sara, y de tantas mujeres, y están recogiendo firmas de apoyo. Es muy importante que estas mujeres se sientan acompañadas y apoyadas, porque son doblemente víctimas. "He sido maltratada por mi expareja y por las instituciones" dice Sara que denunció su situación pero "no sabía el calvario al que se iba a enfrentar". Hablamos con Celia Garrido, docente en el Máster de Violencia de género" de la UNED y presidenta de Mujeres Libres, Mujeres en Paz. "Hay una especie de espejismo de protección que no es real. Hay 2 ideas, por un lado que somos una sociedad igualitaria que nos hemos dotado de una ley integral contra la violencia, ahora la reciente ley de protección a la infancia" y la otra que dice que ahora los hombres son las verdaderas víctimas. Y se han inventado el Síndrome de Alienación Parental. Un bulo, algo que no existe porque no está reconocido ni científica ni jurídicamente. Algo que se está alentando desde la extrema derecha. Y "como las instituciones al final están formadas por personas" reaccionan bajo ésta influencia castigando a las madres y les retiran a sus hijos. Como le ha pasado a Sara. Celia Garrido dice que es imposible que el sistema sea justo cuando los equipos psicosociales tienen que dictaminar tras dos sesiones con menores sin que se den las condiciones necesarias para que se establezca un clima de confinaza y favorable para que se cuente la verdad. Las víctimas de violencia de género se ven revictimizadas porque el sistema no tan solo no las cree sino que le va a la contra. Sara no sabe qué hacer, porque como dice Celia Garrido "el corporativismo" impide que si el sistema se ha equivocado, se corrija a pesar de aportar pruebas e informes que desmienten y descalifican su dictamen incial. Firma por Sara.

Vuelven los serenos en Santa Coloma

Serenos de Santa Coloma de Gramenet / Cadena SER

Los Serenos dejaron de prestar sus servicios en los años 70, hacían rondas por los pueblos y ciudades por las noches controlando que todo estaba en "orden". Ahora en algunos lugares los han recuperado como una especie de agentes cívicos de servicio nocturno. Hemos ido a "apatrullar" con ellos por las calles de Santa Coloma de Gramenet en Barcelona. El Ayuntamiento puso en marcha, hace dos años, un proyecto social de empleo que da formación y trabajo a mayores de 45 años en paro de larga duración. En sus rondas detectan desperfectos en el mobiliario urbano, o la iluminación, o abandono de residuos en las aceras. Todo lo notifican al departamento que toque y al día siguiente esos incidentes son solventados. Pero el servicio más humano es el de acompañamiento y el que convierte a estos hombres y mujeres, en amigos de quienes antes pasaban miedo al llegar o salir de casa. Una experiencia de éxito y de buen rollo, como comprobamos en el rato que hicimos ronda con José Antonio y Esther.