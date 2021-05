El valor de un bosque y la importancia de escribir a mano

No hay discusión sobre que la llegada de la tecnología a nuestras vidas no tiene vuelta atrás. No tiene sentido negar la utilidad de las máquinas, pero hay quienes estudian qué riesgo corremos al dejar de aprender algunas habilidades históricas, como la de escribir a mano.

Héctor Ruiz, biólogo e investigador en psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje, que también dirige la International Science Teaching Foundation, nos habla sobre la importancia de que los niños sigan aprendiendo a escribir a mano.

Ruiz nos dice que “no es cuestión de si debemos o no saber escribir a mano, aprender a escribir a mano nos ayuda a aprender a leer, y la lectura va a ser fundamental”. Recalca que la enseñanza es “importantísima” y que “el reconocimiento de los símbolos nos hace aprender a codificar”, lo que quiere decir que nos ayuda a recordar.

Hablamos también con el economista y ex investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Pablo Campos Palacín, sobre la “renta invisible”, es decir, los espacios naturales que la sociedad industrial considera “poco productivos”. Campos nos explica que “las cosas no valen en términos económicos”, aunque lo hacen cuando “las personas les pretenden otorgar un valor”. El precio, además, “se lo ponen las personas por lo que están dispuestos a pagar”. Además, nos cuenta que valorar cuánto CO2 genera cortar un trozo de madera o talar un bosque, por ejemplo, “es muy sencillo”.