La vida es complicadísima. Es complicadísimo tener un empleo decente, buena salud, buenos servicios, buena educación, buenos representantes, llegar a fin de mes. Es complicado, en definitiva, tener futuro. Y sin embargo, infinidad de cosas se hacen ya solo con un dedo, es decir, son facilísimas: comunicarte con amigos, resolver trámites, hacer compras, devolverlas, dar likes, revelar secretos. La vida oscila continuamente entre lo simplísimo y lo casi imposible.

Emmanuel Carrère cuenta que un día estaba escribiendo un email en su táblet cuando su editor se fijó en él. «Pero Emmanuel, ¿qué haces? No es posible, ¿tecleas con un dedo? ¿Quieres decirme que has escrito todos tus libros con un solo dedo?», preguntó incrédulo. En efecto, Carrère había aprendido a apañárselas usando nada más que el índice derecho. El editor le sugirió seguir un curso para aprender a escribir con todos los dedos. Facilitaría notablemente su trabajo. «No te haces idea del tiempo que ahorrarías», argumentó. A lo que Carrère respondió que «no se escriben libros para ganar tiempo», reivindicando la vida como algo fácil y difícil a la vez.