Álvaro Benito: "Sinceramente, espero que no sea titular contra el Chelsea... quiero pasar a la final"

El Sanedrín analizó la victoria del Real Madrid frente a Club Atlético Osasuna por dos goles a cero. Julio Pulido, Álvaro Benito, Javier Herraez y Antonio Romero son los protagonistas de esta sección, en la que nos cuentan sus sensaciones previas al partido de vuelta de Champions frente al Chelsea.

Antonio Romero resumió el partido de hoy: "No ha sido un partido bueno del Real Madrid y tiene plantilla suficiente para dar una imagen mejor que la que ha dado esta noche. Cuando al Madrid le quitas a Modric y Kroos se nota. Zidane ha arriesgado y le ha salido. La victoria ha sido justa, eso sí."

Julio Pulido restó importancia al modo de jugar del Real Madrid hoy: "En 15 minutos dejaremos de analizar si ha jugado bien o mal, si no que ha sumado los tres puntos que era lo que necesitaba frente a Osasuna. La clave estaba en guardar jugadores y seguir vivos en La Liga."

Álvaro Benito se mostró sorprendido con la alineación de Zidane, y además incidía en el factor cansancio de Casemiro y Benzema, dos piezas clave en el sistema de Zidane "Yo esperaba muchas más rotaciones. El Madrid ha salido con mucha fuerza, pero Osasuna le ha bajado las revoluciones, siempre muy ordenado. Le ha costado mucho abrir la lata. Sigues vivo en liga y a ver como llegan Benzema y Casemiro"

La alineación frente al Chelsea:

Álvaro Benito fue muy contundente con la situación de Ramos y Hazard: "Si quieres jugar con tres centrales, Ramos debería jugar. Puede dar ese plus de seguridad atrás, pero Zidane siempre se guarda un as en la manga, pero es verdad que tiene que hacer malabares" "Zidane es mucho de Hazard, pero espero sinceramente que no sea titular frente al Chelsea... El acompañante de Benzema debe ser Asensio. La clave reside en aprovechar los pasillos interiores"

Romero no fue optimista con la posible alineación de Mendy frente al Chelsea: "A mí el cambio de Marcelo me hace pensar que Mendy no llegará. Meter atrás a futbolistas que vienen sin competir contra un equipo como el Chelsea me parece muy complicado”.

Julio Pulido defendió que Zidane jugase con un once inicial completamente sano: “Es difícil de averiguar con Zidane. Los que jueguen tienen que estar al 100% y eso Zidane lo valorará seguro. Un futbolista que no esté para competir no debería jugar”.

El apasionante tramo final de liga

Antonio Romero dio un palo a los detractores de La Liga Española: "Hemos hablado siempre muy bien de la Premier y muy mal de LaLiga. Estamos en un año espectacular y alguno dijo que LaLiga no tenía nivel. Lo que nos queda es no apto para cardiacos".

Pulido por su parte señaló el fin de semana como clave para la resolución del título: Es un final de liga diabólico. Se puede dar la ocasión de que el Barça le dé la liga al Madrid. Hay cuatro grandes favoritos, pero la próxima jornada puede haber dos. Si el guion es normal, que este año no está siendo normal, y el Real Madrid gana al Sevilla y el Barça al Atlético, la liga la tiene en la mano el Madrid.

Álvaro Benito calificaba como complicada la posibilidad de volver a vivir una liga tan igualada: "Va a ser difícil ver una liga tan emocionante otra vez y ahora toca disfrutar. Creo que al Madrid le puede pasar factura el partido de Champions y el Sevilla llegará más descansado. Veo mucha igualdad".

Militao: De suplente a káiser de la defensa blanca

Álvaro Benito afirmó haberse subido al barco del defensa brasileño: "Creo que el Madrid puede tener central ahí para muchos años, ha demostrado un gran carácter competitivo en los partidos grandes. A mí hace un mes me costaba creer en él”.

Julio Pulido le debía una disculpa al defensa del Real Madrid: “Militao ha pasado de ser suplente a ser un jugador protagonista. Creo que debemos hacer todos un ejercicio y creo que a Militao le debemos varios perdones. Le ha sorprendido hasta el propio Zidane”.

Antonio Romero defendía a Militao y explicaba el aspecto que el brasileño debe mejorar: “Nadie le ha regalado nada, Zidane no le daba bola y el mérito de Militao no es solo salir y jugar. Está en perfecta forma y cuando le ha llegado la oportunidad ha cumplido con creces. Tiene que mejorar el aspecto de la salida de balón”.