El Borussia Dortmund ha mostrado su firme postura para que el delantero Erling Braut Haaland siga defendiendo su camiseta el curso 2021/2022. Sebastian Kehl, directivo del equipo, ha ejercido de portavoz para manifestar su seguridad respecto al futuro del jugador en la emisora Sport1 y ha querido restar importancia a los contactos de su representante, Mino Raiola, con diferentes clubes de peso en Europa.

"Entiendo que Erling Haaland jugará en el Borussia Dortmund la próxima temporada", aseguró en esta entrevista, basándose en el propio deseo del futbolista. "Erling está totalmente de acuerdo. Lo veo cada día y puedo decir que se identifica completamente con el club", agregó en el programa Doppelpass, queriendo zanjar la rumorología alrededor de su estrella antes de la apertura del mercado de fichajes.

Previo a la apertura veraniega, Raiola ya se ha apresurado para hacer una ronda de contactos con varios clubes del continente y dejó abierta la posibilidad de que su representado diera un salto de calidad hacia otro equipo. Desde Alemania, sin embargo, Kehl aseguró que esta actitud entra dentro de sus previsiones.

"Conocemos muy bien a Mino Raiola. Por eso, una o dos declaraciones no nos sorprenden. No somos ingenuos y sabemos que estamos hablando probablemente del delantero más promocionado del mundo en estos momentos. Las especulaciones no se detendrán. Nos lo tomamos con calma", incidió, asumiendo la cantidad de guiños que todavía están por venir.