¿Es malo tener el móvil al lado cuando duermes?

Entre las consecuencias de la pandemia vemos un incremento de los trastornos del sueño asociados a los hábitos de vida actuales, como puede ser el estrés o la precariedad laboral. Este ha ido acompañado de un aumento de los anuncios de productos que prometen soluciones.

Las marcas de tecnología han visto este problema como una oportunidad. El año pasado en España las ventas de los ‘wearables’, – dispositivos electrónicos que se incorporan en una parte de nuestro cuerpo para interactuar de forma continua con él – que supuestamente nos ayudan a monitorizar la calidad del sueño, llegaron a alcanzar los 157 millones de euros, según el Digital Market Outlook de Statista.

Pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque no están certificados como productos sanitarios y no se les exigen los mismos controles. Por ello, tal como reconoce Gabriel Fernández, responsable de comunicación de Leotec, si muestran una medición errónea no se podría denunciar al fabricante por información fraudulenta.

¿Existe relación entre el móvil y el cáncer?

“Algunos de estos dispositivos pueden ayudar. Aunque a veces pueden llegar a ser un parche que esté enmascarando un trastorno del sueño o que esté generando un mal hábito”, cuenta Ana Fernández, neuróloga y coordinadora del Grupo de Estudio del sueño de la SEN. Además, la especialista considera que actualmente no existe ningún dispositivo electrónico que pueda mostrar las fases del sueño de forma fiable.

En internet existen miles de sonidos, como el ruido blanco o la lluvia, que ayudan a algunas personas conciliar el sueño. Pero la neuróloga incide en que el hecho de que haya un estímulo constante no permite descansar igual, ya que “durante el sueño es necesario que haya una interrupción de los estímulos”. Sin embargo, reconoce que cuando no existe ningún tipo de dificultad para conciliar el sueño estos sonidos no tienen por qué suponer ningún problema.

Aunque existen muchos bulos sobre la relación entre los teléfonos móviles y los tumores, Ana Fernández señala que no existe ningún estudio concluyente que lo pruebe.