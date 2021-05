Diez años de la muerte de Bin Laden: el fanático multimillonario saudí que pasó a ser enemigo de Occidente

A las 23:35 de la noche del 1 de mayo, hora de Washington, madrugada del 2 de mayo en España, el presidente Barack Obama confirma los rumores que se estaban extendiendo por todo el país. Estados Unidos ha matado a Osama bin Laden. La operación Lanza de Neptuno duró apenas 15 minutos. Trece efectivos de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas coordinados por la CIA entran en una vivienda en Abottabad, Pakistán, a apenas unos kilómetros de la oficina de la inteligencia paquistaní. Son las tres y media de la tarde en Estados Unidos. En el tercer piso, dos mujeres. Y en una habitación, Bin Laden. El soldado Robert O'Neill apretó el gatillo. Media hora después de aterrizar, los helicópteros terminan la misión.

La Casa Blanca decide no distribuir fotografías del cadáver, que tiran al mar. Obama dijo en la CBS que el cuerpo no era un trofeo. No hay imagen del cuerpo pero sí otra imagen para la historia. Es la que distribuye la Casa Blanca y que al día siguiente ocupa las portadas de la prensa en medio mundo: 'The Situation Room', que es el nombre de la sala de la Casa Blanca donde Obama sigue la operación en directo. Junto a él, el vicepresidente Joe Biden, la secretaria de estado Hillary Clinton o el consejero de seguridad nacional.

La muerte de Bin Laden abrió un nuevo escenario en el terrorismo yihadista. Al Qaeda se debilita y el ISIS, con sus nuevas formas de comunicación, de cometer atentados y de extenderse, comienza a ganar fuerza y se extiende por otros países. Con la muerte de Bin Laden muere el líder de Al Qaeda, pero: ¿quién era realmente este multimillonario saudí convertido en militante yihadista y enemigo número uno de Occidente? ¿Por qué la Casa Blanca decidió no distribuir una imagen del cadáver? ¿Qué etapa cerró Estados Unidos con su muerte? ¿Qué nuevo escenario se abrió en el terrorismo yihadista?

En Matinal SER hemos hablado con el reportero Jon Lee Anderson; Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto El Cano y experto en seguridad internacional; y con Fernando Redondo Neira, profesor de Comunicación en la Universidad de Santiago de Compostela.