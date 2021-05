Romero aconseja a Zidane: "Ha jugado cuatro partidos en los últimos meses y uno de ellos fue un esperpento"

En la lucha por el título ni Barcelona, ni Atlético de Madrid ni Real Madrid pierden puntos, se juegan el título esta próxima jornada entre ellos y poniendo en la ecuación al Sevilla. Duelos claves en el desenlace de La Liga para muchos aunque no para Gerard Piqué, quien no pone "la mano en el fuego" por el que salga líder después de la próxima jornada. Sin embargo, tal y como demostraron anoche los oyentes de Carrusel Deportivo en una de nuestras encuestas en Twitter la consideran capital, afirmando que quien salga líder de esta decisiva jornada campeonará.

La alineación de Zinedine Zidane en Stamford Bridge es un auténtica incógnita. A falta de saber el estado real de Sergio Ramos o Varane que hacen tener la defensa en cuadro. También está Eden Hazard y su poca regularidad, por lo que nuestro Sanedrín ha debatido sobre qué debe hacer el francés.

¿Debe ser titular Sergio Ramos?

Antonio Romero: "Me parece mucho riesgo, no creo que pueda estar ni al 50%. Ha jugado 4 partidos en los últimos meses y uno de ellos ha sido el esperpento con la Selección y Luis Enrique, Ramos puede estar recuperado pero futbolísticamente no está ni la mitad de recuperado".

Torrejón: "Ojalá pudiera estar como titular por todo lo que le puede dar a este equipo".

Julio Pulido: "Sería bueno faltar menos al respeto a Ramos de lo que está haciendo en este Sanedrín".

Sorprendió Mario Torrejón con este aviso sobre el futuro del Real Madrid: "Creo que Haaland saldrá el próximo año del Dormtund y me da que al Real Madrid. Para este año podrá ir a por Mbappé".

¿Qué entrenador tiene más merito en esta Liga?

Un Zinedine Zidane que tiene vivo a su equipo en dos competiciones y con opciones de consolidar un doblete por el que no se le dan muchas opciones. Sus decisiones en el conjunto blanco, la ausencia de excusas a pesar de las múltiples bajas durante toda la temporada y muchos más motivos por los que nuestro Sanedrín ha destacado al francés como el entrenador con más mérito esta temporada en Liga, excepto Julio Pulido apelando a los títulos de Koeman o Talavera y la reconstrucción del Cholo Simeone con este Atlético.

Julio Pulido: "Zidane, es el que tiene peor situación de su plantilla y está sacando mejores resultados".

Talavera: "En un tramo concreto, Simeone. Creo que su plantilla es inferior a la de Barça y Madrid y por eso".

Mario Torrejón: "Zidane dio oportunidades a todos los de la plantilla, el equipo no respondió al principio de temporada y tuvo que poner a los mismos una semana tras otra".

Jordi Martí: "Buena parte de la gestión es que los jugadores lleguen con gasolina a final de temporada. Si ahora los jugadores del Madrid no llegan, ¿Quién es el responsable?".

