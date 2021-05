María Dueñas: "Mientras conducía de vuelta a casa, escribía la novela en mi cabeza"

La escritora María Dueñas (Puertollano, 1954) se pasa la mitad del año "viviendo muy cerca del mar" y confiesa cuál es su relación, muy fuerte, intensa, con él. "Es como separarte de las cosas, de las prisas, de todo lo que nos absorbe a diario. Me refresca las neuronas, me quita porquería de la cabeza", explica. La escritora viaja con Mara Torres durante esta entrevista en la madrugada de la Cadena SER a algunos de los escenarios de su vida. Se muestra cercana, risueña, emocionada. Ahora acaba de publicar su última novela 'Sira', que recupera el personaje que en 'El tiempo entre costuras' la hizo una de las escritoras más importantes de la literatura española actual.

Crece en una casa en la que eran ocho hermanos. "Mucho más organizada de lo que pueda creerse", añade. Su madre cuenta siempre que María aprendió a leer sola. "Yo no creo que fuese verdad", confiesa. Pero sabiendo la relación que luego la vida le regalaría con las letras esa anécdota suena más que creíble. En aquellos momentos, luego en su adolescencia nunca fue una escritora empedernida. "Es verdad que llenaba los márgenes de las agendas con las cosas que me pasaban, pero no era nada más allá que las tonterías de una chica", explica.

Recuerda también, entre la risa y el llanto, cómo cantaba con su padre en el coche y cómo se vino a estudiar y vivir a Madrid con 18 años porque salir de la zona de confort "lo significaba todo para mí". "No me gusta la gente pachurrona que no tiene iniciativa para nada que se asienta y no se mueve para ningún sitio", explica. Su cambio de vida, su dedicación total luego a la escritura, es ya una señal de inconformismo.

Es esta conversación con Mara también una reflexión sobre la profesión y sobre todo lo que el verbo "escribir", esconde. "Yo al verbo escribir le doy un sentido más amplio que el de juntar letras, no es sentarme delante del ordenadr y teclear, es como un proyecto más completo,es sacar lo que ya llevas dentro", añade. Ahora recuerda cómo los meses que escribió 'El tiempo entre costuras', con éxito sobrevenido e inesperado, se pasaba los viajes entre la universidad y su casa escribiendo la novela en su cabeza. "Cuando llegaba lo volcaba todo", añade.

Esta última publicación, que promete el éxito de todo lo que ella escribe va dedicada a su cuñada Ana. "Una mujer muy luchadora y muy valiente. En algunas cosas me recuerda al personaje", finaliza.