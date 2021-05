"Me apretó la mano y supe que quería vivir": el hombre en coma que reaccionó al oír la voz de sus hijos

Xavier Ollé fue paciente de coronavirus en una UCI de Sant Pau. Hace un año salió, pero la historia de su paso por una de estas unidades es de las que conmueven, que sacuden consciencias y que nos reencuentran con nosotros mismos. La enfermedad pasó por él con toda la dureza del mundo y estuvo a punto de morir varias veces: un infarto, hemodiálisis y además intubado bocabajo. Mientras estaba inconsciente, en coma, la enfermera que le cuidaba Meritxell Pérez decidió usar audios de familiares para reactivar su cerebro y su consciencia. Y parece que funcionó. Hoy nos cuentan su historia en Hora 25 con Pepa Bueno.

"A mí me habían vacunado hace unos días y pensaba que era una reacción. Llamé al centro de atención primaria y por las preguntas que me hicieron tenía una ambulancia debajo de casa y me llevaron al hospital. La doctora que hace la criba me dijo que tenía que hacerme análisis. Solo recuerdo de enviar un mensaje de que estaba esperando una cama en planta y a partir de ahí nada. Creo que recuerdo algo que me afectó mucho. Una resonancia magnética porque en mi sueño estaba encerrado, no podía salir, no podía tocar el timbre, fue una tensión terrible. Hay trozos de verdad y de sueño", nos relata el paciente de COVID-19.

"Estaba ya intubado cuando le conocí", explica Meritxell. "Durante la evolución tuvo un infarto, el pronóstico era siempre grave, pero al principio no estaba tan mal", señala. "Leí artículos relacionados con que el sentido del oído es lo último que se pierde, entonces a un paciente en coma inducido hay estudios que dicen que se les puede estimular con audios", nos cuenta en Hora 25.

Los hijos mandaron audios a su padre para poder estimular su cerebro. Uno de ellos es el de Laia, hija de Xavier, que estaba embarazada en aquellas fechas. "Lo primero que pregunté cuando salí es si era abuelo", explica Xavier. "Yo le dejé escuchar el audio por la noche, a los 20 minutos hizo efecto. Yo me quedé sorprendida. Cuando lo empezaron a desintubar está semiinconsciente. Cuando escuchó a sus hijos, yo tenía su mano cogida y me la apretó y en ese momento supe que quería vivir. Fue impresionante", señala Meritxell. "Aquel día vuelves a revivir el porqué elegí esa profesión", dice.

"Todo el mundo buscaba soluciones, buscaba alternativas, medicamentos, formas de tratar a quiénes han tenido esta infección, a partir de aquí solo puedo agradecer el trabajo de los sanitarios", explica Ollé. "El orgullo que tengo como familia... no tengo palabras, los quiero tanto", dice emocionado en directo Xavier.

La relación entre secuelas neurológicas y el coronavirus

Tomás Segura, neurólogo y jefe del servicio de Neurología del Hospital Universitario de Albacete ha demostrado que aproximadamente en el 10% de las infecciones, el coronavirus es neurotóxico. Esto es, resulta lesivo para el cerebro sin necesidad de que se meta en las neuronas. "Cuando una persona sufre COVID puede tener lógicamente afectación neurológica, sobre todo si es un caso grave", sentencia Segura.