Hoy no hay campaña electoral. Hoy, a lo mejor, hay un poco más de silencio en esta jornada reflexión que coincide con un día festivo en Madrid. Ayer se acabaron los actos después de una larguísima precampaña y una campaña que fue creciendo en polémicas y enfrentamientos y que acabó por leerse en clave nacional.

Son estas unas elecciones convocadas como respuesta a una moción de censura que tuvo su epicentro en Murcia y desde entonces a la campaña no le ha faltado de nada, mucho ruido, guerra de eslóganes, candidatos empadronados deprisa y corriendo, un solo debate, un debate dinamitado, amenazas por correspondencia, presencia de los líderes nacionales, un acto institucional convertido en un mitin el día del cierre, toros en Las Ventas, cañas en los bares.

Estas son unas elecciones convocadas en plena pandemia, cuando la cuarta ola era toda una amenaza, con las cifras de Madrid disparadas y cuando la vacunación todavía no había alcanzado la deseada velocidad de crucero. Pero, con todo, Ayuso pensó que había que ir a votar. No temió a la pandemia y, de hecho, la pandemia poco ha tenido que ver en esta campaña. Se ha pasado de puntillas por una gestión nefasta que ha colocado a la Comunidad de Madrid a la cabeza de todos los indicadores negativos pero que no ha pasado ningún tipo de factura a su responsable.

Esta campaña ha ido de otra cosa, ha ido de polarización, de la simplificación de los mensajes en cuatro ideas, comunismo, libertad, fascismo y democracia, de la amenaza de lo que puede pasar si gana el contrario, de la estigmatización del contrario, de la inexistencia de debate de propuestas.

Este ha sido el eje en el que los candidatos se han ido moviendo durante estas semanas, y si ven que funciona, el eje en el que se moverán a la espera del próximo ciclo electoral. Y mientras tanto la sociedad se va crispando y polarizando, porque al final la gente hace lo que ve y lo que ve no es precisamente edificante.