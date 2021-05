El futuro de la Fundación Bill y Melinda Gates: "No debería sufrir las consecuencias"

Bill Gates, fundador de Microsoft, anunció esta semana su divorcio de la también empresaria Melinda Gates tras 27 años de matrimonio. La pareja, en un comunicado publicado en Twitter, anunció que ponía fin a su matrimonio pero que seguirán trabajando en la fundación creada por ambos. Una fundación que tiene unos fondos de unos 50.000 millones de dólares y que sólo este año ha donado 1.750 millones en investigación y suministros médicos contra el Covid-19. Una fundación con la que Rafa Vilasanjuan, director de Análisis y desarrollo del Instituto de Salud Global de Barcelona y colaborador habitual de 'La Ventana', ha trabajado en alguna ocasión.

Bill y Melinda eran una de las parejas más icónicas en el mundo de la filantropía. Desde la creación de la 'Gates Foundation' en 1999, la fundación ha financiado diversos proyectos relacionados con la asistencia sanitaria y con enfermedades como la malaria y la tuberculosis. Ahora, con la separación de sus fundadores se han abierto dudas sobre el futuro de la fundación. Para Rafa Vilasanjuan, la decisión de la pareja no debería suponer ningún impedimento para que la fundación continúe como siempre: "No tendríamos por qué pensar que va a sufrir las consecuencias", ha señalado Vilasanjuan. “Hasta hace cinco minutos, tenía una reunión en la que participaban miembros de la fundación y no se expresa para nada un sentimiento de duda o de preocupación”, ha añadido.

"Son muy diferentes en la forma en que abordan los problemas de la fundación. Bill es una persona que quiere ir al detalle final y Melinda, en cambio, creo que tiene una visión mucho más global." Sin embargo, Vilasanjuan ha afirmado que no cree que esas diferencias supongan un problema y ha lamentado que la ruptura pueda ser el punto y final de la fundación: "Son tan complementarios que sería una pena que no se entiendan para continuar el proyecto".

A pesar de que han aparecido diversas voces que han puesto en duda el futuro de la compañía, Vilasanjuan ha afirmado que la fundación aún tiene un largo recorrido por delante, sobre todo, en el momento actual con la pandemia: "La gran batalla de la fundación Gates es que haya más dosis de vacunas y que no se espere a que los países occidentales estén todos vacunados para que den vacunas".