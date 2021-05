Mijatovic: "Zidane ha hecho grandísimas cosas en el Real Madrid, pero esta noche se ha equivocado en todo"

El Real Madrid cayó eliminado de la Champions League tras perder por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge. El equipo madridista apenas gozó de ocasiones en todo el partido y el equipo de Tuchel se jugará el título ante el Manchester City el próximo 29 de mayo en Estambul.

Durante toda la retransmisión en 'Carrusel Deportivo' se debatió acerca del sistema empleado por Zinedine Zidane para tratar de buscar la remontada: jugó con tres centrales y con Vinicius situado como carrilero derecho.

El joven brasileño no se adaptó bien a su posición: perdió más de 10 balones hasta que a la hora de juego fue sustituido por Zidane viendo que el once elegido no le daba resultado, sobre todo con Vinicius más pendiente de defender que de atacar.

Cuando llegó el segundo gol, el de Mason Mount que certificaba el pase del Chelsea, Pedja Mijatovic dejó clara su postura respecto a las decisiones del francés: "Zidane me gusta mucho y ha hecho grandísimas cosas para este club, pero esta noche se ha equivocado en todo. En todo".