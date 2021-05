El Real Madrid está fuera de la Champions League. Los de Zidane cayeron eliminados en Stamford Bridge a manos de un superior Chelsea, que se impuso 2-0 en el partido de vuelta de la semifinal. Tras el partido, Thibout Courtois y Eden Hazard tuvieron un gesto que no gustó al madridismo.

Al terminar el partido, sentenciado con un gol de Mount en el 85', portero y delantero belgas se acercaron a saludar a sus rivales y excompañeros. Las cámaras captaron la sonrisa de Hazard y a Courtois charlando, mientras el resto de la plantilla de Zidane caminaba hacia el túnel de vestuarios.

La actitud de ambos contrastó con las declaraciones de Casemiro a pie de campo. El centrocampista dijo que "estaban todos muy tristes" y recalcó el mérito que tuvieron al ganar ediciones pasadas porque "no es nada fácil ganar la Champions". Por su parte, Zidane dijo que "les faltó ser más contundentes" y que le Chelsea "se lo había merecido".

"No has entendido lo que es el Real Madrid"

Una de las voces más críticas con Hazard fue la de Tomás Roncero en Carrusel Deportivo. "Hazard está 'out' mental y físicamente. Por los abracitos finales, yo le echaría. Le diría: 'habla con tu agente y búscate un equipo, no has entendido lo que es el Real Madrid'. No se puede estar de bromitas cuando te han echado de Europa en el día que todos confiábamos en ti. Encima, haces bromitas. Todo mal", explicó.

El delantero belga fue titular en un momento de máxima tensión para los de Zidane. Tras un año de múltiples lesiones, el delantero no consiguió amenazar la portería de Mendy y relevó la mayoría del peso del ataque en Benzema. Finalmente, Zidane sacó al belga para meter a Mariano en el 89'.