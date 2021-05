Dani Martín: "Estoy en un momento en el que la sonrisa puede a la lágrima"

El cantautor y actor Dani Martín (San Sebastían de los Reyes, 1944) está unido desde hace unos a Zahara de los Atunes y a su Faro de Trafalgar de forma muy íntima. "Es un lugar lleno de paz donde he compuesto canciones, me he enamorado, me he emborrachado...", explica. Allí lo hizo todo y parte de él reside siempre en aquel sitio. En los primeros minutos de esta conversación, que es viaje por algunos escenarios de su vida, junto a Mara Torres recuerda las primeras experiencias en el mar siendo un niño, el barrio "de un pueblo a las afueras de Madrid" que lo vio crecer y cómo aquella infancia rodeada de amigos marcó su vida, "fue feliz".

Recuerada también, y lo dice cuando esta entrevista está apenas comenzando, que "empecé a trabajar muy pronto". Lo dice Dani Martín casi con pesadumbre, "era lo que quería hacer, pero tenía que haber jugado más". Empezó trabajando en la televisión, luego se puso a estudiar interpretación y, habiendo casi terminado su formación como actor, se dio cuenta de que lo que quería era redirigir todo ese arte hacia la música. "Ahí me inventé 'El Canto del Loco' y sabía que algo grande se venía", explica. Aquellos años son para él una palabra: gratitud. Aunque, reconoce, que no suele pensar demasiado en aquellos años de éxito descontrolado, 10 años de discos, porque aún a día de hoy, con una carrera reconocidísima en la música, es incrédulo con su arte.

A sus padres, a los que dedica esta conversación, agradece también la lección que le dieron cuando la pérdida repentina de su hermana, que muere a los 35 años, puso el duelo y la crudeza de la muerte en sus vidas. Su discurso, igual que el que dio Jabois hace unas semanas, es de reconciliación con ese dolor. "Por muy macabra que sea tenemos que convivir con ella", explica.

Ahora reconoce que se siente bien, con la vida y lo que ocurre, "me sale sonreír no llorar". Lleva unos días de racha y hoy toca Faro. Agradece a Mara, con grandísima sinceridad, este rarito. Nosotras a él.