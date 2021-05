Cristina, la señora que sustituyó a Marcelo: "Me llamaron para decirme que me lo agradecería de alguna forma"

La mañana del Real Madrid en la previa de la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Chelsea ha sido muy agitada... aunque todo ha salido bien para sus intereses.

Fede Valverde ha dado negativo y ha podido viajar y Marcelo tuvo la fortuna de que, cuando le iba a tocar quedarse en Madrid en el colegio electoral, Cristina, la segunda suplente de su mesa, se ha ofrecido para sustituirle y que el brasileño pudiera formar parte de la expedición blanca. Así nos contaba sus impresiones en El Larguero.

¿La héroe del día? "No para nada. ¿Que lo soy para los madridistas? Puede ser, puede ser... algo he hecho. Ojalá, ojalá marque".

Lo hubiera hecho por cualquiera. "Claro que sí, yo no sabía que iba a sustituir a Marcelo. Cuando le he visto he dicho pero si este hombre tiene que estar en Londres para jugar con el Chelsea. En mi casa somos muy madridistas y estamos al tanto de todo. Cuando se lo he dicho me ha dado las gracias y gracias y gracias y gracias. El pobre estaba muy nervioso porque veía que se tenía que quedar ahí y no era donde tenía que estar".

¿Ha quedado en hablar con Marcelo? "Luego me han llamado y me han dicho que Marcelo me lo agradecería de alguna forma. Muy majete, la verdad".

¿Ganará el Real Madrid al Chelsea? "Hombre, eso es lo que esperamos todos. ¡Ya se puede poner las pilas Marcelo!"