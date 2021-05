Manu Carreño: "Esta plantilla no da más de sí"

El Real Madrid ha caído eliminado de la Champions este miércoles después de ser derrotado por el Chelsea (2-0), tras el empate a uno en la ida de las semifinales. Werner y Mount hicieron los goles de un Chelsea que fue muy superior a los blancos y que pudo golear.

Manu Carreño ha sido crítico en el comienzo de El Larguero: "Se acabó el sueño del Real Madrid, se acabó el sueño del fútbol español de tener un equipo en la final. Un Chelsea que es merecidamente finalista de la Champions porque ha sido mejor que el Madrid, pero es que no ha habido eliminatoria. Sobretodo en el partido de vuelta no se puede poner ni un pero. Para mí el milagro es que el Real Madrid haya llegado vivo al minuto 85. Que en el minuto 85 el Real Madrid todavía tuviese opción de marcar un gol e ir a la prórroga me ha parecido un milagro".

"Un baño de Tuchel"

El director de El Larguero ha añadido: "Le ha dado un baño Tuchel a Zidane, aunque yo creo que Zidane se ha dado un baño a sí mismo porque lo que ha hecho con Vinicius en la derecha no lo ha entendido nadie y supongo que Zidane se habrá dado cuenta, pero se ha empeñado. Todo para echar una mano en defensa y proteger un poco a Ramos, otro de los empeños de Zidane. Y sobre todo el que a mí más me ha llamado la atención, el de Eden Hazard, que no he entendido cómo le ha aguantado hasta casi el final del partido viendo que no estaba para este nivel".

"Es que los ingleses están a otro nivel, a otro ritmo. Han corrido más, han llegado antes a cada balón, siempre había un tío presionando a cada jugador del Real Madrid impidiendo que se girase, es que son muy superiores físicamente. Y por supuesto en lo táctico y en lo futbolístico. Ha sido clarísimamente superior en la eliminatoria", ha explicado.

El futuro de Zidane

Además, Carreño ha dado su punto de vista sobre el entrenador del Real Madrid: "No tengo la sensación de que sea una noche que suene a fracaso estrepitoso, donde suene a que Zidane se esté jugando la cabeza. Lo dije anoche, tengo la sensación de que Zidane no se la juega, y la sigo teniendo hoy. Sí que ha sido una decepción, sí que ha sido un baño claro del Chelsea, ha habido imágenes que no han gustado como la del propio Eden Hazard hablando con todos y riéndose…".

"Después de los 180 minutos y después de hasta donde ha llegado este Real Madrid no tengo la sensación de que esto sea un fracaso y que suene a que tienen que rodar cabezas. Pero sí creo una cosa, que esta plantilla no da más de sí tal y como está planteada y tal y como está concebida. Ya no se puede. Y sobre todo, la diferencia de confección de una plantilla y otra. Seguramente en el Chelsea no haya ni un jugador de diez, pero hay una docena de tíos que están rozando el ocho o el nueve todos los partidos. En el Madrid se va Benzema y entra Mariano", ha manifestado.

Además, ha dicho: "Sigo confiando en Zidane como entrenador. Tres Champions seguidas, LaLiga que ganó el año pasado, va a pelear por esta liga hasta el final, mete al equipo en semifinales, pues algo tendrá además de gestionar el vestuario, pero creo que necesita que cuando mire al banquillo haya algo más. Alguien se lo tiene que hacer mirar, no se puede seguir por Europa con esta plantilla. No hay que mirar los DNI, pero sí los cuentakilómetros, y hay cuentakilómetros que están a punto de reventar. En el partido de hoy, ha corrido el Chelsea casi siete kilómetros más que el Real Madrid, eso no es una casualidad. Si físicamente no estás, te están pintando la cara en toda la eliminatoria"

"No se si es fin de ciclo, si hay que hacer una limpia, si hay que hacer una revolución, pero esto no puede ser el año que viene Zidane, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric y Benzema, porque va a llegar el momento en el que van a tener que jugar 20 minutos cada uno porque no les va a dar más de sí", ha concluído.

Ahora, los blancos encaran la recta final de LaLiga, que encaran desde la segunda posición y a dos puntos del líder a falta de cuatro jornadas. Este sábado el primero, el Atlético de Madrid, se mide al tercero, el Barcelona, y el Real Madrid recibe al Sevilla el domingo en una jornada que puede ser decisiva.