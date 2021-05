Ximo Puig: "España es mucho más que Madrid"

El president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado en una entrevista concedida a Hora 14 que "los ciudadanos han votado y siempre tienen la razón", pero matizando que hay que analizar los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid porque "los adversarios sí han hecho bien las cosas".

"Me preocupa que no se haya valorado la gestión de la pandemia. Siendo una comunidad que ha gestionado la crisis sanitaria y económica como la ha gestionado, me preocupa que se den estos resultados. Pero cuando se pierde hay que analizarlo", ha señalado. "En un momento de tanta incertidumbre, el hooliganismo tiene un espacio".

Puig le ha dado la razón a Pablo Casado por decir que "España es mucho más que Sánchez", pero ha añadido que España también es mucho más que Casado y Díaz Ayuso, y mucho más que Madrid, también".

Preguntado por un posible giro del PSOE al centro para hacerse con el voto de Ciudadanos, Puig ha respondido que "el PSOE es un partido de mayoría amplia y el centro no se sabe muy bien qué es".