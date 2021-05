¿Estamos ante el fin de ciclo del 15M?

El calendario ha querido que la victoria de Ayuso casi coincida en el tiempo con el décimo aniversario del 15-M. Hace diez años, ni medios, ni analistas políticos ni asesores intuyeron lo que estaba por llegar. Quedaban pocos días para que el "No nos representan" descolocara a todos. La acampada de Sol no murió en el kilómetro cero y sus aspiraciones las recogió Podemos. Anoche, cuando Pablo Iglesias anunció que dejaba la política muchos de los que vivieron ese momento se metieron en la cama con las mismas preocupaciones de hace 10 años y con la duda de si se había acabado algo. ¿Estamos ante el fin del ciclo político que abrió el 15M?

Fabio Gándara fue uno fundadores de Democracia Real Ya, la plataforma que convocó las concentraciones de ese 15 de mayo: "Algo me tocó por dentro cuando Pablo Iglesias anunció que dejaba la política, aunque Podemos no era un heredero total y legítimo del 15M. Es un momento político triste, porque se ha perdido la inclusividad, el diálogo y el intento de entender al contrario", explica Gándara.

Cristina Monge es socióloga y politóloga y ha coordinado "Tras la indignación. El 15M miradas desde el presente" (editorial Gedisa). Cree hay que distinguir el movimiento social del partido político: "El 15-M señala las fallas del sistema y el partido político tiene que solucionar los problemas. El 15M denunciaba falta de participación política, transparencia y eso sigue sin resolverse, aunque se haya avanzado", aclara Monge.

El escritor Daniel Bernabé no comparte que siga preocupando la participación interna en los partidos. "Ahora hay una frustración enorme. Varias generaciones ya no ven ni un futuro inmediato. La frustración se genera por el bozal neoliberal y cuando los partidos no son capaces de mejorar tu vida, la gente se pregunta para qué vota. El auge populista de derechas no es porque las personas se sientan poco representadas en los partidos. La gente busca un techado donde guarecerse sin importarle quién se queda dentro y quién se pone fuera", aclara el analista de Infolibre.