Un terreno marcado

Creo que entre la izquierda la tesis de que los madrileños han votado por la fiesta o por tomar cañas es una tesis peligrosa. Si se opta por esa interpretación habría que decir que no es tanto que a los madrileños les guste tomar cañas como que necesiten servirlas, del mismo modo que no es tanto que a los madrileños les guste ir al cine, al teatro o a los conciertos, como que necesitan estar en taquilla, colocar luces, sonido o vender palomitas. Esto no explica la victoria aplastante pero yo creo que sí es parte de ella. Como que el PP organizó una campaña simplísima según la cual poder tomarse una caña era ser libre y asoció vivir a la madrileña con lo que pasaba en las terrazas, no con lo que pasa con los servicios públicos, ni con lo que pasa en los hospitales ni lo que pasó en las residencias, y la izquierda ha acabado jugando en el terreno que les marcó Ayuso. Tanto que hasta para explicar la derrota muchos han optado por señalar las terrazas y las cañas, exactamente lo que señaló ella.